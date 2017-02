18. korda välja antavale "Action Sportsperson" auhinnale kandideerivad lisaks eestlannale veel viis oma ala tippu: mägirattur Rachel Atherton, rulataja Pedro Barros, lumelaudur Chloe Kim ning surfarid John John Florence ja Tyler Wright. Nominendid kuulutas kuu aega tagasi välja rulalegend Tony Hawk isiklikult.

Kui maailma paremate ekstreemsportlaste nimed keskmisele eestlasele ilmselt kuigi palju ei ütle, siis sellest, kui suure sündmusega on tegu, annab märku näiteks aasta meessportlase nominentide nimekiri. Valikusse kuuluvad korvpallurid Stephen Curry ja LeBron James, sprinter Usain Bolt, pikamaajooksja Mo Farah, tennisist Andy Murray ja jalgpallur Cristiano Ronaldo.

Spordigaala, mida juhib Hollywoodi romantik Hugh Grant, algab Eesti aja järgi kell 17.30.

Ladies and Gentlemen, it's time.

Are you ready for the 2017 Laureus World Sports Awards?! #Laureus17 pic.twitter.com/uF4Bp5phyk— #Laureus17 (@LaureusSport) February 13, 2017