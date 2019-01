Tallinnas toimunud rahvusvahelisel kurlinguturniiril võidutses Eesti

Kurlingumeeskond CC Tallinn parandas oma eelmise aasta tulemust, kui samal võistlusel jäädi kolmandaks. Sel aastal lõpetas meeskond turniiri puhaste paberitega kaotamata ühtegi mängu.

Teise koha saavutas meeskond TM Eesti (kapten Tarmo Vähesoo), võites viiest kohtumisest neli ning kolmandaks tuli Bullseye (kapten Eduard Veltsman) samuti nelja võidu ja ühe kaotusega.

Jeti Cup on regiooni üks oodatuim kurlinguvõistlus, millest osavõtt on võistkondadele hea võimalus mängida tipptasemel kurlinguareenil. „Eestist on saanud arvestatav kurlinguriik ja meie kaasaegne areen meelitab meile mängijaid nii Euroopast kui ka kogu maailmast,” tõi välja võistluse peakorraldaja Juuli Liit.

Turniirist võttis osa ka Eesti ratastoolikurlingu esindus Team Villiste (kapten Viljar Villiste), kes saavutas üldarvestuses 6. koha. Eesti ratastoolikurlingu esinduse jaoks on tegemist ettevalmistusturniiriga märtsis Šotimaal toimuvateks maailmameistrivõistlusteks.

Kurlinguturniir Jeti Cup toimus tänavu Tallinnas 9. korda ja tõi Tondiraba Jäähalli võistlema 12 võistkonda.