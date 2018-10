Tallinnas toimub rahvusvaheline curlinguvõistlus Tallinn Cup

Rahvusvaheline curlinguvõistlus Tallinn Cup toimub tänavu 14. korda ning võistlema asub 18 võistkonda, neist 14 välismaalt.

Võistluse peakorraldaja Juuli Liit tõi välja, et Tallinn Cupi´st on saanud regiooni oodatuim curlingusündmus, millest osavõtt on curlinguvõistkondade jaoks hooaja suursündmus. “Curling on eelkõige tore seltskondlik mäng ning Tallinn Cup on meeleolukas võistlus, kus osaletakse väga hea meelega ning tullakse ikka ja jälle tagasi. Tallinn Cup´ist on saanud curlinguringkondades omamoodi Tallinna visiitkaart ning tänu võistlusele oleme saanud Tallinna ja Eestit tutvustada ka näiteks USA ja Brasiilia mängijatele ning kokku on läbi aastate turniiril osalenud võistkonnad 24-st erinevast riigist,“ rääkis Liit.

Eestist hakkavad vastastega mõõtu võtma CC Tallinn (kapten Harri Lill), ratastoolicurlingu võistkond Team Villiste (kapten Viljar Villiste), Team Turmann (kapten Marie Turmann), Vlassov (kapten Mihhail Vlassov) ja Forgot to warm-up (kapten Triin Madisson).

Möödunud aastal tuli Tallinn Cup´i võitjaks Leedu võistkond, teise koha saavutas Eesti ratastoolicurlingu võistkond Team Villiste ning kolmandale kohale tuli Eesti naiskond Team Turmann, kapten Marie Turmanni juhtimisel.

Aastate jooksul on Tallinn Cupil osalenud kokku 376 võistkonda 24-st erinevast riigist, seejuures on välisvõistkondade osakaal olnud väga kõrge, ligemale 80 protsenti. Kõige rohkem võistkondi on aastate jooksul tulnud Soomest ning Soome võistkonnad on ühtlasi saavutanud ka enim võite - kokku viiel korral.