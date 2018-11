Tallinnas saab näha viite erinevate olümpiamängude kuldmedaleid

Kohal on 2002. aasta Salt Lake City olümpiamängude võitja Rhona Martin Suurbritanniast, 2006. aasta Torino ja 2010. aasta Vancouveri olümpiamängude kuldmedalist Cathrine Lindahl Rootsist, 2014. aastal Sotšis kuldmedali võitnud Jill Officer Kanadast ning ka valitsevad olümpiamängude kuldmedalistid Team Hasselborg Rootsist, kellel on ette näidata 2018. aasta Pyeongchangis võidetud kuldmedalid ning lisaks on tegemist ka maailma edetabeli tipus oleva curlinguvõistkonnaga.

Olümpiamängude võitjatega saab kohtuda sel laupäeval, 24. novembril kell 14.00 Tondiraba jäähallis.

Laupäeval selguvad Tallinnas Euroopa meistrid curlingus. Euroopa meistrivõistluste A grupi pronksmedali mängud toimuvad Tondiraba jäähallis reedel, 23. novembril kell 19.00 ning laupäeval, 24. novembril kell 10.00 algab naiste kuldmedali mäng. Samal päeval kell 15.00 algab meeste finaalkohtumine. Eesti võistkonnad võistlevad B grupis, mille võitjad selguvad reedel, 23. novembril.

Medalitevõitjate autasustamistseremoonia algab meeste finaalmängu lõppedes laupäeval orienteeruvalt kell 17.30 Tondiraba jäähalli peaareenil.

Le Gruyère AOP Euroopa curlingu meistrivõistlused on Rahvusvahelise Curlingu Föderatsiooni (WCF) kalendris suurima osavõtjate arvuga tiitlivõistlus. Kokku võistleb Tallinnas 46 Euroopa parimat võistkonda, üle 300 sportlase ja nende seas on kokku 30 olümpiamedali võitjat.