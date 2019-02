Tallinnas avati Eesti esimene täismõõtmetes kiiruisustaadioni jäärada

Tallinna Kiiruisuklubi treeneri Mart Markuse sõnul on loodud võimalused Tallinnas kiiruisutamisega tegelemiseks suur samm edasi. „Meie senised võimalused Tallinnas ala harrastada piirdusid suuresti hokiväljakul short track formaadis treeningutega või siis järvede jääl matkamisega. Võimalus treenida täismõõtmetes uisuringil, kus ka kurvide raadiused on reeglitele vastavad, on sportlaste jaoks ülimalt oluline. Seda nii tehnika õppimisel ja lihvimisel kui ka mahutreeningute läbiviimisel,“ rääkis Markus. „Tänane testsõit õnnestus hästi ja raja kvaliteet on hea. Kuniks külmad püsivad, kasutame Härma staadionit oma peamise treeningpaigana. Loodan, et loodud võimalus kiiruisutamisega tegeleda toob juurde ka ala harrastajaid.“.

Tallinna linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart tõi välja, et tegemist on nii Tallinna linna kui ka kogu Eesti jaoks ajaloolise päevaga. „Härma staadion on Eesti esimene spetsiaalselt kiiruisutamise jaoks ehitatud täismõõtmetes uisuovaal. Usun, et Härma staadionile loodud tingimused on toeks Eesti kiiruisutamise traditsioonide jätkamisele ja seeläbi ka olümpiavõitja Ants Antsoni mälestuse hoidmisele. Loodan, et Härma staadionil leiavad endale sobiva treeningpaiga või alustavad oma sporditeed mitmed tulevased Eesti olümpiasangarid,“ märkis Kõlvart.