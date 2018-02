Tallinna maraton ootab suusasõpru juubelimaratonile

Tallinna Maratoni suusarada ootab kõiki suusasõpru pühapäeval, 25. veebruaril pärast Eesti Vabariigi juubelipäeva Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskusesse. Hea viis perega ajaveetmiseks - tulla loodusesse ja nautida 20. Tallinna maratoni juubelisõitu.

“Hea on tõdeda, et oleme uue tähiseni jõudnud ja tõepoolest, Tallinna Suusamaraton toimub juba kahekümnendat korda. Varasemalt on maraton ära jäänud vaid ühel korral, kuid aastast aastasse oleme suutnud suusamaratoni ikka ära pidada. Ilmataat on sel aastal meid soosinud ning paistab, et tuleb hea päev suusasõpradele. Rada on sobilik kõigile ning hea võimalus pärast riigi juubelipidustusi ennast looduses liigutada.” sõnab Tallinna maratoni korraldaja Raivar Vaher.

Rajal on 95% ulatuses klassikajälg sees ja sobib kõigile osalejatele. Kavas on 20 km ja 40 km suusatamist vabatehnikas ning toimuvad ka lastesõidud kõige noorematele.

Järgmised etapid Estoloppet 2018 sarjas:

L 03.03.2018 - 43. Haanja Maraton

L 10.03.2018 – 33. Viru Maraton