TÄISPIKKUSES | Eesti hokiliigas alistas Välk 494 liidrite duellis suurelt Kalev/Vikingi

Mäng algas külalistele šokiteraapiaga, juba 49 sekundiks oli seis 2:0. Kiired väravad viskasid Anatoli Jakovlev ja Vladislav Sokolov.

Teises kohtumises olid vastamisi HC Everest ja Narva PSK. Peale jäid narvalased 9:2 (1:1, 3:0, 5:1). Kuus resultatiivsuspunkti teenis Aleksandr Saprõkin (2+4), neli punkti Aleksander Bogdanov (2+2), Pavel Kulakov (1+3) ja Nikita Puzakov (0+4).

Tabelijuht on Välk 29 punktiga, Kalev/Viking kaotab pärast tänast nelja punktiga. Narval on 12. vooru järel kolmandana 17 silma, Everest on suutnud siiani teenida vaid ühe punkti.