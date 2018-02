Suusaorienteerujad Jaama ja Kudre kordasid tiitlivõitu

EV100 Eesti meistrivõistlustel suusaorienteerumises selgusid meistrid tavarajal. Oma eelmise päeva edu lühirajal kordasid Doris Kudre ja Mattis Jaama Värska orienteerumisklubist Peko.

Meeste 15,06 km ja 30 KP-ga rajale esimesena startinud Mattis Jaama ei lasknud end häirida ebamugavast stardipositsioonist ja kasvatas järjepidevalt ning ülivõimsalt edu konkurentide ees. Lõpujoone ületas ta ajaga 1:17.09 ja edestas järgnevaid ligi üheksa minutiga. Hõbe- ja pronksmedal kuulusid võitja klubikaaslastele Kevin Hallopile ja Sander Linnusele. Naiste 11,22 km ja 26 KP-ga rajal liikus teistest kindlamalt ja kiiremini Doris Kudre, kes võitis ajaga 1:04.28. Ka kahvatumate medalite võitjad kordasid eelmise päeva tulemusi, hõbe Evely Kaasiku 1:08.11 ja pronks Jonne Rooma RSK Jõhvikas 1:11.42.

Juunioride seas duubeldasid oma eelmise päeva võidu Andres Rõõm OK Ilvesest ja Epp Paalberg Rakvere OK. Noorte võistlusklassides kordasid oma eelmise päeva võitu neidude N18 klassis Anita Laanejõe (OK Võru), M16 Ragnar Roba (Rakvere OK), M14 Timo Kudre (Värska OK Peko), N14 Birgit Rõõm (OK Ilves). Uuteks meistriteks pärjati N18 klassis Mari Linnus (Värska OK Peko) ja M18 Siim Turban (Rakvere OK).

Järgmisel nädalavahetusel selguvad Eesti meistrid suusaorienteerumise sprindis ja sprinditeates.