SUUSABLOGI | Murdmaamehed võistlevad 15 km distantsil, laskesuusatajad konkureerivad teatesõidus

Talispordiblogi

Meeste 15 km: Finišis on liidriks tõusnud Maurice Manificat, kellele järgnevad Sundby ja Jespersen. Kui lõpetanud on 44 meest, on Tammjärv 25. kohal (+1.18).

Itaalia võidab naiste laskesuusatamise teatesõidu. Teine koht Rootsile (8,4) ja kolmas Prantsusmaale (+11,8). Saksamaa alles seitsmes (+2.05).

Teatesõidu viimase tiiru järel juhib Itaalia naiskond Prantsusmaa (+12,4) ja Rootsi (+13,4) ees. Itaalial sõidab Sanfilippo, Prantsusmaal Bescond ja Rootsil Oeberg. Eesti on jätkuvalt 15. (+4.28).

Teatesõit: Beilmann saab märgid kenasti maha ning Eesti on jätkuvalt 15. kohal (+3.50).

Tammjärvel on siiski raske 30 parema hulka jääda, 10 km vaheajapunktis on ta langenud juba 28. kohale (selle läbinud 47 meest). Andreas Veerpalu (nr 61) on 5km vaheajas alles 66. kohal (+55).

Meeste 15 km: Karel Tammjärv lõpetab ning kaotab liidrile Chris Andre Jespersenile 1.08-ga. Hetkel, kui finišis on 18 meest, on Tammjärv üheksas.

Teatesõit: Eesti lõpetas kolmanda vahetuse 15. kohal (+3.23), rajale läks Meril Beilmann. Juhib Itaalia.

Saskia Alusalu sai Heerenveenis naiste 3000 meetris distantsil B-grupis kuuenda koha ajaga 4.08,010. Oma isiklikule rekordile kaotas ta umbes poole sekundiga. Võitis jaapanlanna Miho Takagi, kellele Alusalu jäi alla 7,98 sekundiga.

Meeste 15 km: Tammjärv on 3,2 km vaheajapunktis langenud 31. kohale, 5 km vaheajapunktis on ta hetkel 30. ning 10 km peal 26 mehe konkurentsis 14. (+53).

Teatesõit: Wierer tõstab kuuenda lasketiiruga Itaalia liidriks. Grete Gaim saab kahe varupadruni abil märgid maha, Eesti on langenud 15. kohale (+2.32). 13. koha naiskond (Poola) on meist juba minuti kaugusel.

Teatesõit: Grete Gaim on esimesel laskmisel ühe varupadruni abil täpne ning Eesti hoiab 14. kohta (+1.47). Kahjuks on 13. naiskond meist juba enam kui poole minuti kaugusel. Liider on Valgevene.

Meeste 15 km: Tammjärv on 5 km vaheajapunktis hetkel 27 mehe konkurentsis 15. (+31). Juhib norrakas Chris Andre Jespersen.

Teatesõit: Eesti laskesuusanaiskond lõpetab teise vahetuse 15. kohal, vahe liider Slovakkiaga 1.35. Rajale läks Grete Gaim.

Meeste 15 km: Tammjärv (nr 17) on 3,2 km vaheajapunktis 10. kohal (+22), kui selle punkti on läbinud 20 meest.

Tomingas pääseb ka teisest tiirust puhaste paberitega ning Eesti on 12. kohal (+1.07). Liider on Slovakkia.

Laskesuusatamise teatesõit: Tuuli Tomingas vajab teise vahetuse esimeses tiirus kahte varupadrunit, et märgid alla lasta. Eesti on 12. kohal (+52,4).

Davosis on alanud ka meeste murdmaasuusatamise 15 km vabatehnikasõit. Eestlastest lähevad rajale Karel Tammjärv, Andreas Veerpalu, Kaarel Kaspar Kõrge ja Henri Roos. Üldse on stardis 103 meest.

Vittozzi toob Itaalia avavahetusest tagasi liidrina. Järgnevad tihedalt Saksamaa, Slovakkia, Rootsi ja Ukraina. Esiviisik vähem kui kuue sekundi sees. Regina Ojalt suurepärane vahetus ning Eesti on 10. kohal (+27,4).

Laskesuusatamise teatesõit: Saksamaa tõuseb püstitiiruga liidriks, Regina Oja on taas täpne ning tõstab Eesti kümnendaks. Kaotust liidrile 19 sekundit.

http://sport.delfi.ee/news/suusatamine/eesti/marten-liiv-saavutas-mk-etapil-neljanda-koha?id=84766247

Laskesuusatamise teatesõit: Regina Oja läbib avatiiru puhaste paberitega ja Eesti on 22 tiimi konkurentsis 15. kohal (+21 sekundit). Liider on Itaalia Rootsi ja Venemaa ees.

Kiiruisutaja Marten Liiv saavutas MK-etapil 1000 meetris B-grupis neljanda koha ajaga 1.09,941. Võitis jaapanlane Masaya Yamada, kes edestas Liivi 1,27 sekundiga. Liivile kuuluv Eesti rekord on 1.08,70, mis oleks täna andnud teise koha.

Naiste laskesuusatamise teatesõit on alanud.

Kohe algab naiste laskesuusatamise 4x6km teatesõit Hochfilzenis. Eesti on stardis nelikuga Regina Oja, Tuuli Tomingas, Grete Gaim ja Meril Beilmann.

Johaug on nagu teiselt planeedilt... http://sport.delfi.ee/news/suusatamine/murdmaasuusatamine/therese-johaug-tegi-taas-puhta-too?id=84766093

https://twitter.com/FISskijumping/status/1074228521982193664

Tere, spordisõbrad! Alustuseks kohe üks positiivne uudis - Aigro oli teist päeva järjest kõrges konkurentsis. http://sport.delfi.ee/news/suusatamine/eesti/artti-aigro-tegi-rukal-taas-hea-huppe?id=84765681