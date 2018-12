SUUSABLOGI | Murdmaamehed jäid taas MK-punktideta, laskesuusamehed piirdusid teatesõidus 19. kohaga

Talispordiblogi

http://sport.delfi.ee/news/suusatamine/laskesuusatamine/meeste-laskesuusatamise-teatesoidus-voidutsesid-rootslased-eesti-lopetas-19-kohal?id=84767337

https://twitter.com/IBU_WC/status/1074311320680480768

Eesti koondis sai kokkuvõttes 19. koha, kaotust tuli lõpuks 5.08,1.

Meeste teatesõidu võidab Rootsi 3,6 sekundilise eduga Norra ees. Kolmanda koha sai Saksamaa, kaotades rootslastele 28,8 sekundiga.

Kõiv laseb viimases tiirus kõik märgid kiirelt maha. Pärast viimast tiiru oleme siiski 19. kohal.

Rootsi on tegemas vägevat sõitu, pärast viimast tiiru edestatakse teisel kohal olevat Norrat 4,7 sekundiga. Saksamaa on kolmas, kaotust 24 sekundit.

Eesti on pärast eelviimast tiiru 19., kaotust rootslastele juba 4 minutit ja 23 sekundit.

Kauri Kõivul esimene lasketiir ebaõnnestus. Varupadrunitest jäi väheks ning ees ootab üks trahviring.

Kogu võistluse eelviimase lasketiiru järel on Rootsi taas liider, teine on Itaalia.

Lessingu teatesõidu järel on Eesti 18., kaotust liidritele 3.11,2.

Itaalia on viimases teatevahetuses liider, edu Rootsi ees napp 0,7 sekundit. Sloveenia 12,3 sekundi kaugusel kolmas.

Lessingus läheb teises tiiru vaja kahte lisapadrunit. Eesti lahkub 17. kohal, kaotust rootslastele tuli 2.57,4.

Samal ajal on liidrid jõudnud juba teise lasketiiru. Rootsi on tõusnud lasketiiru järel liidriks! Itaalia teine ja Sloveenia kolmas.

Lessingul läheb esimeses lasketiirus vaja kahte varupadrunit. Eesti kaotus oli tiiru järel itaallastele 2.22,5.

Itaalia on teise vahetuse järel liider, teine on Rootsi ja kolmas Sloveenia. Ermits annab vahetuse üle 19., kaotust itaallastele on kogunenud 1.37.

Ermitsal on läinud raskeks. Eesti on 19. ja kaotust Itaaliale 1.16. 1km on jäänud teise vahetuse lõpuni.

Ermitsal läheb vaja ühte lisapadrunit. Eesti on tõusnud 15. kohale ja kaotust 1.04. Ermits on teinud siiamaani väga head sõitu.

Ermits laseb kõik viis märki kiirelt maha! Ermits on vähendanud vahet liidritega. kaotust on 1.04 ja koht 19.

Pärast teise vahetuse esimest lasketiiru on Itaalia möödunud Šveitsist ja tõusnud liidriks!

Zahkna annab vahetuse üle, kaotades liidrile 1 minut ja 22 sekundit. Koht on 22.

Esimeses teatevahetuses on Šveits kindel liider. Edu Itaalia ees 25,9 sekundit.

Eesti on 6,1 km peal 22., kaotust Šveitsile veidi üle minuti.

Šveitsi edu Norra ees on juba 17,5 sekundit. Kolmas on Itaalia.

Teises lasketiirus läheb Zahknal vaja veel ühte lisapadrunit. 20. kohal asuv Eesti on 51 sekundi kaugusel liider Šveitsist.

Martti Nõmme Engelbergi suure hüppe kvalifikatsioonist lõppvõistlusele ei pääsenud. Eestlane hüppas 98,5 meetrit, mis andis talle 60,7 punkti. 62 seas jäi Nõmme 59.

3,6 km peal juhib Šveits, 24. kohal asuv Eesti on 28,4 sekundi kaugusel.

Zahkna on sunnitud esimeses lasketiirus ära kasutama kõik varupadrunid, et märgid maha lasta ning Eesti on võistlejaterivi lõpus.

Esimeses vaheajapunktis (1,4km) hoiab Zahkna 11. kohta, kaotust liidrile 4,3 sekundit.

https://twitter.com/IBU_WC/status/1074288288666669057

Laskesuusatamise start on antud!

Eesti koondis läheb starti 14. meeskonnana.

Peatselt on laskesuusatamise Hochfilzeni MK-l algamas meeste 4x7,5km teatesõit. Eesti stardib nelikuga Rene Zahkna, Kalev Ermits, Roland Lessing ja Kauri Kõiv. Üldse läheb rajale 26 võistkonda.

http://sport.delfi.ee/news/suusatamine/laskesuusatamine/eesti-murdmaamehed-jaid-taas-mk-punktideta-voit-venemaale?id=84766637

Karel Tammjärv saabki meie parimana 37. koha (+1.19), Kaarel Kaspar Kõrge oli 100 lõpetaja hulgas 88. (+3.36), Andreas Veerpalu 90. (+3.49) ja Henri Roos 94. (+5.12).

Venelane Jevgeni Belov on võitnud meeste 15 km murdmaadistantsi Davosis. Ta edestas prantslast Maurice Manificat`d 0,9 ja norralast Martin Johnsrud Sundbyd 4,5 sekundiga. Karel Tammjärv on meie parimana hetkel 37. (+1.19), Andreas Veerpalu alles 83. (+3.49).

Itaalia naiste pidu. https://twitter.com/IBU_WC/status/1074264822471188480

Eesti murdmaameeste punktilootus on juba kadunud, Karel Tammjärv langes finišis 33. kohale...

Meeste 15 km: Finišis on liidriks tõusnud Maurice Manificat, kellele järgnevad Sundby ja Jespersen. Kui lõpetanud on 44 meest, on Tammjärv 25. kohal (+1.18).

Itaalia võidab naiste laskesuusatamise teatesõidu. Teine koht Rootsile (8,4) ja kolmas Prantsusmaale (+11,8). Saksamaa alles seitsmes (+2.05). Eesti saab 15. koha (+5.07). http://sport.delfi.ee/news/suusatamine/laskesuusatamine/teatesoidu-voitis-itaalia-eesti-naiskond-lopetas-15-kohal?id=84766517

Teatesõidu viimase tiiru järel juhib Itaalia naiskond Prantsusmaa (+12,4) ja Rootsi (+13,4) ees. Itaalial sõidab Sanfilippo, Prantsusmaal Bescond ja Rootsil Oeberg. Eesti on jätkuvalt 15. (+4.28).

Teatesõit: Beilmann saab märgid kenasti maha ning Eesti on jätkuvalt 15. kohal (+3.50).

Tammjärvel on siiski raske 30 parema hulka jääda, 10 km vaheajapunktis on ta langenud juba 28. kohale (selle läbinud 47 meest). Andreas Veerpalu (nr 61) on 5km vaheajas alles 66. kohal (+55).

Meeste 15 km: Karel Tammjärv lõpetab ning kaotab liidrile Chris Andre Jespersenile 1.08-ga. Hetkel, kui finišis on 18 meest, on Tammjärv üheksas.

Teatesõit: Eesti lõpetas kolmanda vahetuse 15. kohal (+3.23), rajale läks Meril Beilmann. Juhib Itaalia.

Saskia Alusalu sai Heerenveenis naiste 3000 meetris distantsil B-grupis kuuenda koha ajaga 4.08,010. Oma isiklikule rekordile kaotas ta umbes poole sekundiga. Võitis jaapanlanna Miho Takagi, kellele Alusalu jäi alla 7,98 sekundiga.

Meeste 15 km: Tammjärv on 3,2 km vaheajapunktis langenud 31. kohale, 5 km vaheajapunktis on ta hetkel 30. ning 10 km peal 26 mehe konkurentsis 14. (+53).

Teatesõit: Wierer tõstab kuuenda lasketiiruga Itaalia liidriks. Grete Gaim saab kahe varupadruni abil märgid maha, Eesti on langenud 15. kohale (+2.32). 13. koha naiskond (Poola) on meist juba minuti kaugusel.

Teatesõit: Grete Gaim on esimesel laskmisel ühe varupadruni abil täpne ning Eesti hoiab 14. kohta (+1.47). Kahjuks on 13. naiskond meist juba enam kui poole minuti kaugusel. Liider on Valgevene.

Meeste 15 km: Tammjärv on 5 km vaheajapunktis hetkel 27 mehe konkurentsis 15. (+31). Juhib norrakas Chris Andre Jespersen.

Teatesõit: Eesti laskesuusanaiskond lõpetab teise vahetuse 15. kohal, vahe liider Slovakkiaga 1.35. Rajale läks Grete Gaim.

Meeste 15 km: Tammjärv (nr 17) on 3,2 km vaheajapunktis 10. kohal (+22), kui selle punkti on läbinud 20 meest.

Tomingas pääseb ka teisest tiirust puhaste paberitega ning Eesti on 12. kohal (+1.07). Liider on Slovakkia.

Laskesuusatamise teatesõit: Tuuli Tomingas vajab teise vahetuse esimeses tiirus kahte varupadrunit, et märgid alla lasta. Eesti on 12. kohal (+52,4).

Davosis on alanud ka meeste murdmaasuusatamise 15 km vabatehnikasõit. Eestlastest lähevad rajale Karel Tammjärv, Andreas Veerpalu, Kaarel Kaspar Kõrge ja Henri Roos. Üldse on stardis 103 meest.

Vittozzi toob Itaalia avavahetusest tagasi liidrina. Järgnevad tihedalt Saksamaa, Slovakkia, Rootsi ja Ukraina. Esiviisik vähem kui kuue sekundi sees. Regina Ojalt suurepärane vahetus ning Eesti on 10. kohal (+27,4).

Laskesuusatamise teatesõit: Saksamaa tõuseb püstitiiruga liidriks, Regina Oja on taas täpne ning tõstab Eesti kümnendaks. Kaotust liidrile 19 sekundit.

http://sport.delfi.ee/news/suusatamine/eesti/marten-liiv-saavutas-mk-etapil-neljanda-koha?id=84766247

Laskesuusatamise teatesõit: Regina Oja läbib avatiiru puhaste paberitega ja Eesti on 22 tiimi konkurentsis 15. kohal (+21 sekundit). Liider on Itaalia Rootsi ja Venemaa ees.

Kiiruisutaja Marten Liiv saavutas MK-etapil 1000 meetris B-grupis neljanda koha ajaga 1.09,941. Võitis jaapanlane Masaya Yamada, kes edestas Liivi 1,27 sekundiga. Liivile kuuluv Eesti rekord on 1.08,70, mis oleks täna andnud teise koha.

Naiste laskesuusatamise teatesõit on alanud.

Kohe algab naiste laskesuusatamise 4x6km teatesõit Hochfilzenis. Eesti on stardis nelikuga Regina Oja, Tuuli Tomingas, Grete Gaim ja Meril Beilmann.

Johaug on nagu teiselt planeedilt... http://sport.delfi.ee/news/suusatamine/murdmaasuusatamine/therese-johaug-tegi-taas-puhta-too?id=84766093

https://twitter.com/FISskijumping/status/1074228521982193664

Tere, spordisõbrad! Alustuseks kohe üks positiivne uudis - Aigro oli teist päeva järjest kõrges konkurentsis. http://sport.delfi.ee/news/suusatamine/eesti/artti-aigro-tegi-rukal-taas-hea-huppe?id=84765681