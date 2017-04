Suusaalade MM-i ülekanded kolivad ERR-ist Eesti Meediasse

Baltikumi suurim meediakontsern AS Eesti Meedia omandas suusaalade MM-i meediaõigused, vahendab ERR Sport.

Lepingu järgi vahendab Eesti Meedia 2019. ja 2021. aasta suusaalade MM-i võistlusi meediakontserni telekanalites, internetis, mobiilivaadetes ja kõikidel digiplatvormidel. Seni olid nimetatud võistlused Rahvusringhäälingu kanalites.

"Kindlasti on see tähtis ja vastutusrikas otsus Eesti Meedia jaoks, kuna suusaalade MM-võistlusi on eestlastele vahendatud juba aastast 1974," selgitas Eesti Meedia peaprodutsent ja sporditoimetuse juht Marko Kaljuveer. "Esimest korda näitab suusatamise tiitlivõistlust aga erameedia - põhikanaliteks saavad Kanal 2 ja Kanal 12."

Suusalade MM-võistlused peetakse 2019. aastal Austrias Seefeldis ja 2021. aastal Saksamaal Oberstdorfis.

Sel aastal näitab Eesti Meedia võrkpalli EM-i finaalturniiri Poolas, kus Euroopa 16 parema seas mängib ka Eesti meeste rahvuskoondis, aastal 2018 vahendatakse taliolümpiamänge PyeongChangis.