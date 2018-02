Suur tunnustus: FIS valis Kristjan Ilvese nädala sportlaseks

Nädalavahetusel Jaapanis Hakubas peetud kahevõistluse MK-etapil neljanda ja teise koha saavutanud Kristjan Ilves valiti rahvusvahelise suusaliidu (FIS) poolt möödunud nädala parimaks sportlaseks.

FIS kirjutas oma koduleheküljel, et Ilves näitas nädalavahetusel, et Eestist on sirgumas tõeline tippmees.

"Kui Ilves pühapäevasel võistlusel 8 km vaheajapunkti jõudis ning MK-sarja kaks parimat meest (Akito Watabe ja Jan Schmid) polnud teda ikka veel kinni püüdnud, hakkasid pealtvaatajad küsima, kes on see noor eestlane? Kuigi Schmid temast lõpus möödus, edestas Ilves koduradadel sõitnud Watabet ja valmistas suurüllatuse," märgib FIS võistluse ülevaates.

Ühtlasi meenutas suusaliit, et viimati pääses Eesti kahevõistleja MK-sarjas poodiumile 1993. aastal, kui Allar Levandi saavutas Prantsusmaal Courchevelis samuti teise koha.