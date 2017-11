Soomlased lohutavad end: meie olümpiarõivad pole nii inetud kui Eesti skafandrid

Eile esitleti Soome PyeongChangi taliolümpiarõivaid, mis pälvisid pehmelt öeldes kriitikat.

Ajaleht Iltalehti kuulutas, et üllatust ei sündinud: inetud olümpiariided on meie traditsioon. Põhjanaabrite moelooja Teuvo Loman kommenteeris: „Esindusvorm on kui klounikostüüm, meie rivaalid surevad naeru kätte. Neil, kes rõivaid esitlesid, oli häbi, nende ilme oli kui koeral, kes on nurka loigu lasknud.”

Mäesuusatamise maailmameister Kalle Palander: „Olümpiariiete loojad pole iial õnnestunud. Huh-huh, kui inetud need on. Hea, et ei pea ise seda vormi kandma.”

Seevastu ajaleht Ilta-Sanomat hoidis optimistlikku joont ja arvas, et Soome seekordne olümpiavorm pole siiski spordiajaloo koledamad. Tõestuseks tõid nad välja kaheksa läbi aegade inetumat esindusrõivast ja nende sekka mahtusid Eesti „skafandrid” 2012. aasta Londoni olümpialt.