Šmigun-Vähi keerutas end otse-eetris puhtuse küsimusest osavalt välja

Eilses ETV aastavahetuse programmis tehti Skype'i vahendusel intervjuu kahekordse olümpiavõitja Kristina Šmigun-Vähiga, kellelt küsiti ka "see kõige põletavam küsimus", kuid suusasangar jättis teravale teemale vastamata.

Detsembri keskel teatas rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK), et kõik 2006. aasta Torino olümpia proovid tunnistati puhtaks ning seega kadus juriidiliselt kahtlusevari ka Šmigun-Vähi kohalt, kelle dopingu A-proovist leiti 2014. aastal "halb analüütiline leid".

Protsess läks edasi suure saladusloori varjus ning pole ka täna teada, mis Torino OM-i proovidega tehti. ROK-i pressiteates seisis: "Kinnitame, et kõikide 2006. aastal Torino olümpiamängudel võetud dopinguproovide järelkontroll on lõppenud ja selle käigus ei ilmnenud ühtki positiivset dopinguproovi. Mingeid käimasolevaid menetlusi pole ja järelkontroll on lõpetatud.”

Karmel Killandi küsimus: meil on kõigil tõepoolest suur-suur rõõm küsida sinu käest, kuidas sul on 2017. aasta läinud ja kas nüüd on kõik varjud sinu spordikarjäärilt kadunud?

"Lõppev aasta oli minu jaoks tulvil headest emotsioonidest ja täis päikest. Olen õnnelik oma laste ja pere igapäevaste väikeste saavutuste üle. Samuti olen uhke, et olen oma õpingutega Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas lõpusirgele jõudnud ja uueks aastaks on jäänud vaid lõputöö kaitsmine."

Meil on ka seda hea kuulda, sellepärast, et ega Tartu Ülikooli lõpetada ei olegi väga lihtne. Aga ütle, millal sa suuskadele plaanid minna?

"Ma väga armastan suusatamist, mulle meeldib seda siiamaani teha ja mul tuleb see päris hästi välja."

Mõne tunni pärast algab meil siin uus aasta. Ütle, mis sa sooviksid iseendale ja meile kõigile?

Kõigile headele Eesti inimestele... Pean kõige tähtsamaks, et lähedastel inimestel läheks hästi ja pere ja sõbrad hoiaksid kokku. Et nad oleksid terved ja õnnelikud. Ma väga loodan, et algav Eesti juubeliaasta suudab meid kõiki, Eesti inimesi, veidikenegi rohkem üksteisele lähedasemaks muuta. Meid on ju tegelikult napilt miljon. Hoidkem üksteist ja soovigem üksteisele head!