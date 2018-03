"See on täielik jama!" Norrakad ei lase Kristjan Ilvest starti

Kahevõistleja Kristjan Ilves ei pääse Oslo MK-etapil starti, sest ta diskvalifitseeriti juba pärast suusahüpete proovivooru nõuetele mitte vastava suusakombinesooni tõttu.

Kvalifikatsioonihüppe eel enne poomile minekut mõõdeti Ilvese kombinesooni, mis osutus reeglitevastaseks.

"See on täielik jama," põrutas treenerist isa Andrus Ilves. "Hüppasime sama kombinesooniga Seefeldis, Hakubas ja olümpial ning kõik oli korrektne. Ilmselt oli mõõtmisviga. Mõõtjaks oli kogenematu norralane, mitte spetsialist. Paraku on reeglid sellised, et kui öeldakse, et kombinesooni mõõdud pole õiged, ei saa isegi protestida. Kahju, nädalavahetus on rikutud."

Andrus Ilvese sõnul olid treeninghüpped paljulubavad ja võistluselt oodati palju. "Rumal juhus. Kristjanit pole varem kunagi diskvalifitseeritud. Nüüd läheme Trondheimi, teisipäeval-kolmapäeval on seal võistlus. Kristjan hüppab ikka sama kombinesooniga."