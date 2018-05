Savisaar kandideerib taas Uisuliidu presidendiks

Täna toimuval Eesti Uisuliidu üldkogul on kavas presidendi valimised. Senine president Edgar Savisaar soovib ametipostil jätkata.

Savisaarel on siiski valimistel väärikas vastane: varemgi Uisuliitu juhtinud Maire Arm. „Raske on hinnata, kumma võimalused on suuremad, kuid mingi sisetunne ütleb, et president vahetub," sõnas Uisuliidu peasekretär Gunnar Kuura Delfile.

Arm oli Uisuliidu president aastatel 2006 - 2011, alates sellest ajast on ta tegutsenud alaliidu asepresidendina.

Alates 2011. aastast on presidendi kohuseid täitnud Savisaar. 2014. aastal valiti Savisaar presidendiks tagasi. Oma positsioonil püsis ta ka vaatamata kriminaalsüüdistustele ja tema üle peetavale kohtuprotsessile.

Uisuliidu üldkogu algab kell 17.