Saskia Alusalu: sponsoriteta pole võimalik tippsporti teha

Eesti parim kiiruisutaja ja Pyongchangi olümpiamängude 4. koha omanik Saskia Alusalu sõlmis põllumajandusettevõtte Baltic Agroga uueks olümpiaperioodiks rahalise sponsorlepingu, mis aitab tal rahulikult treenida, et järgmisel taliolümpial juba medalikohtade pärast heidelda.

Baltic Agro toetab nelja-aastasel perioodil läbi aegade paremuselt kuuendat Eesti taliolümplast Saskia Alusalut 20 000 euroga, olles üks suuremaid ja pikaajalisemaid eratoetajaid.

“See on väga oluline toetus, sest muudmoodi pole võimalik tippsporti teha, kui ainult tänu sponsoritele. Mida rohkem on vahendeid, seda efektiivsemalt on võimalik laagreid sättida, treeneriga koos olla ja kasutada füsioterapeudi abi,” ütles Alusalu. “Olen väga tänulik, et Baltic Agro on minusse uskunud ja investeerinud juba mitu aastat ning koostöö edasi läheb.”

Hetkel laob Alusalu põhja järgmiseks uisuhooajaks ning maailmameistrivõistlusteks.

“Vahepealne siht kuni olümpiani on igal aastal toimuv MM ning eesmärk on olla senisest kiirem ja parem. Praegu on käimas tõsine ettevalmistusperiood, juunikuu oli minu jaoks suur mahukuu, kus sain erinevate treeningute vahepeal vaid kaks puhkepäeva,” rääkis Alusalu. “Juulis teen jäälaagri ja alustan spetsiifilisemate treeningutega.”