Saskia Alusalu: sel hooajal saavutatud stabiilsus on vaid jäämäe veepealne osa

Pyeongchangi olümpial neljanda koha saavutanud Eesti kiiruisutaja Saskia Alusalu võttis sotsiaalmeedias oma senise karjääri edukaima hooaja kokku.

Alusalu parandas tänavu Eesti rekordeid nii 1000m, 1500m, 3000m kui ka 5000m distantsil. Maailma karikaetapil jäi tema parimaks 4. koht ning sarja kokkuvõttes 8. koht, Euroopa meistrivõistlustel saavutas ta 12. koha 3000m distantsil ja 11. koha ühisstardiga sõidus. Hooaja tipphetkeks oli aga kahtlemata olümpiamängude 4. koht ühisstardiga sõidus.

"Pole paremat tunnet saavutatut numbriliselt näha, aga tegelikult on sellel hooajal saavutatud stabiilsus vaid jäämäe veepealne osa," kirjutas Alusalu Facebookis. "Olen südamest tänulik kõigile, kes on mind minu teel toetanud... Mõtlen selle all nii kaasaelajaid, treeningkaaslasi, konkurente, treenereid, nõuandjaid, sponsoreid, perekonda jne. Ma poleks siin teie kõigi abita. Aitäh! Nüüd väike hingetõmbe hetk ning õige varsti on algamas ettevalmistus järgmiste eesmärkide püüdmiseks."