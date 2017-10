Saskia Alusalu püstitas Eesti rekordi ja alistas olümpianormi

Kiiruisutaja Saskia Alusalu kärpis 5000 m distantsil eelmisest isiklikust ja Eesti rekordist (7.30,81) enam kui kümme sekundit, kui sai Inzellis hooaja avavõistlusel ajaks 7.19,14.

Sellega alistas Alusalu ka PyeongChangi olümpiale pääsemiseks vajaliku normi 7.20,00.

Paraku on 5000 m distantsil keeruline kohta saada, sest starti lubatakse vaid olümpial vaid 12 sportlast. Sestap loodab Alusalu pigem jääle saada 3000 meetris, kus on 24 osalejat. Sel võistlusmaal on aga vajalik aeg napilt alistamata. Alusalu nimel olev Eesti rekord on 4.13,82, olümpianorm aga 4.12,00.

Aeg paraku olümpiapiletit ei taga, see tuleb välja sõita nelja MK-etapi – Heerenveeni, Stavangeri Calgary ja Salt Lake City – kokkuvõttes.

Kui võtta aluseks eelmistele, Sotši olümpiamängudele pääsemine, siis tuleks olla B-grupis, kus nii Alusalu stardib, esimese kuue seas.

„Kiiruisutamise MM-ile olen kolmel viimasel aastal koha välja sõitnud, loodetavasti stardin ka PyeongChangis,“ oli Alusalu suvel optimistlik.