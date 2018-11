Saskia Alusalu: kuulan toitumise puhul oma keha häält, kaloreid ei ole ma kunagi lugenud

Alusalu on ise treenerikoolituse läbi teinud ja seetõttu on ka toitumise põhitõed talle selged. Aktiivselt treeninguperioodil ta lihtsalt suurendab koguseid ja ammutab toidust rohkem energiat. “Kui põhitõed on selged, siis edasi on väga lihtne. Igapäevaselt lihtsalt jälgin, et valgud, rasvad ja süsivesikud oleksid tasakaalus ja saaksin iga toidukorraga piisava hulga toitaineid kätte,” avaldas ka nooremtreeneri kutset omav noor naine.

Sportlasena on tema sõnul väga kiiresti näha kuidas mitmekülgne ja tervislik toit mõjutab ka sooritust. Erinevalt levinud arvamusest pole tema aga iialgi toitumiskava endale tellinud ja ei plaani seda kunagi ka teha. Eelkõige sellepärast, et toitumise puhul kuulab ta oma keha häält. “Toitumiskava puhul ei saaks seda teha. Inimene pole robot, et süüa iga päev täpselt sama kogus täpselt sama toitu. Ma ise ei planeeri kunagi oma järgmiste päevade toidukordi, sest kuulan keha häält ja vaatan selle järgi, mis isu on. Kui on punase liha isu, siis söön punast liha ja kui soovin hoopis lõhe, siis söön lõhe,” rõhutas Alusalu.

Madal rauatase

Üks, mida ta aeg-ajalt siiski korrigeerima peab ongi punase liha tarbimine. Sarnaselt paljudele naistele on ka temal tulnud ette liiga madalat ferritiini taset (Ferritiin ehk teisisõnu raua depoovalk on organismile vajalik piisava rauavaru tagamiseks.) “Kuigi hemoglobiin on mul väga hea, näitab madal feritiinitase seda, et lihastele siiski ei jätku piisavalt rauda. Sellisel juhul aitabki hästi punane liha, näiteks veisehakkliha, millest valmib toidukord väga kiiresti ja mugavalt,” kinnitas ta.