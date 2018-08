Saskia Alusalu: kogu hooaja eelarve ei ole veel koos

Ühelt poolt on olümpiale järgnenud melu olnud kindlasti väsitav, kuid teisalt on eduga olümpial kaasnenud ka palju hüvesid, nagu näiteks uute sponsorite leidmine, või kuidas?

Arvasin, et asi läheb veelgi lihtsamaks, aga muidugi olen ma kõikidele praegustele ja uutele toetajatele väga tänulik. Jah, väsitav oli igasuguste valikute tegemine ja vahepeal oli mul ikka väga tihe graafik. Aga samas, see mida inimesed tänaval, poes või lihtsalt kirjakasti ütlevad, seda on küll väga tore kuulata olnud. See, et ma olen inimeste arvates neile pakkunud palju häid emotsioone, annab juurde motivatsiooni ja paneb mõistma, et tegelen õige asjaga.

On siis tänu olümpiaedule uueks hooajaks valmistumine ka finantsiliselt lihtsam? On sul nüüd tänu sellele näiteks suurem taustatiim?

Kõike ei ole võimalik päevapealt saavutada. Mul on nõuandjad. Näiteks konkreetset mänedžeri mul ei ole. Olen harjunud palju ise tegema ja asju korraldama ja praegu see niimoodi toimib. Mul ei ole olnud sellist plaani, et hakkan kõike päevapealt ümber korraldama. Kogu hooaja eelarve ei ole veel koos, see protsess on alles töös. Ehk on aga võimalik nüüd mingeid hüvesid senisest enam saada, näiteks rohkem füsioteraapiateenust või võimalust võtta treener rohkematele võistlustele kaasa.

Uus kiiruisuhooaeg (kestab oktoobrist märtsini) ei ole enam mägede taga. Milline näeb välja kiiruisutaja hooajaks ettevalmistus?

Kuna see on nii raske ja laktaatne ala, siis lihtsalt jääle minna ilma ettevalmistuseta oleks liiga raske– arvan, et kolme päevaga oleksin piltlikult öeldes surnud. Ettevalmistuses on väga suur roll rattasõidul. Ehk siis aeroobse põhja laon rattal. Näiteks praeguse seisuga on mul sel aastal 4000–5000 kilomeetrit koos. Olulised on muidugi ka jõutreeningud ja imitatsiooniharjutused kiiruisutaja asendis, igasugused hüpped jms. Ja natuke olen ikka rulluisutanud ka.

Oled peatselt saabuval Tartu Rulluisumaratonil osalenud kokku kuuel korral ning kahel korral saavutanud teise koha. Tunamullu tulid teiseks valgevenelanna Marina Zueva järel, kellega sa mäletatavasti heitlesid olümpiafinaalis. Kas seekord tuleb võit ära?