Saskia Alusalu: kiiruisutajatele olümpiakohti ei anta, need tuleb võtta

Saskia Alusalu arvates on Eesti rekordid purustatavad ja pääs olümpiale võimalik.

Selleks et olümpiale pääseda, peavad Saskia Alusalu ja Marten Liiv purustama Eesti rekordid.

Rahvusvaheline uisuliit avaldas äsja Pyeongchangi karmid olümpianormid. Eesti praeguste rekorditega mängudele ei pääse. Ent pelgalt normi alistamisest ei piisa, hooaja neljal esimesel MK-etapil tuleb ka tegusid teha.

EOK tippspordijuht Martti Raju tunnistas, et kiiruisutajaid ei hellitata. „Normid on kõrged, olümpiajääle lubatakse ainult 100 meest ja 80 naist ning suured riigid võivad välja panna suisa kümme sportlast, mis tähendab, et väikestele jääb kohti näpuotsaga,” tõdes Raju. „Kui Alusalu ja Liiv tahavad Pyeongchangi jõuda, peavad nad sügisest alates panema täiega, hambad ristis.”