Saskia Alusalu alustas hooaega tipptehnoloogial kostüümiga

Suurtoetaja Raha24 abiga soetatud uuel uuel uisukostüümil on kapuuts, mis muudab selle aerodünaamiliseks ja aitab suurendada uisutamise kiirust, kirjutab jooksuportaal Jooksja.ee. Tipptehnoloogial põhinev elastne polüuretaankangas liibub nahale ning toetab keha suurtel kiirustel,

"Kui saavutad jääl kiiruse, mis ületab 45 kilomeetrit tunnis, muutub kangas väga oluliseks. See ei tohi rebeneda ja peab kohanduma täpselt sinu kehaga," selgitas Alusalu.

Praegu Saksamaal Inzellis treeniv Alusalu ütles, et enne võistlusi on treeningperiood väga intensiivne olnud, septembris oli laager Itaalias ja ees on veel üks laager Hollandis: "Seejärel ootavad mind võistlused mitmel pool Euroopas aga ka USA-s ja Jaapanis."