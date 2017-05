Saskia Alusalu 10 000-eurosest abist: see on kõige suurem toetus, mille ma kunagi olen saanud

Team Haanja alustas koostööd Eesti parima kiiruisutaja Saskia Alusaluga, kelle ettevalmistust 2018. aasta olümpiamängudeks toetatakse 10 000 euroga.

"See on kõige suurem toetus, mille ma kunagi olen saanud. Olen tänulik siiski ka teistele sponsoritele, tänu kellele on see kõik võimalik olnud," sõnas 23-aastane Alusalu. "Nüüd saan endale veidi rohkem igasugust abi lubada ja ma usun, et see tagab ka veidi parema ettevalmistuse."

