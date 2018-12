Rukal 19. kohaga üllatanud suusahüppaja Aigro naaseb MK-sarja alles veebruaris

Selle asemel võistleb ta nii sel kui ka paljudel tulevastel nädalavahetustel aste madalamal ehk kontinentaalkarikasarjas, kirjutab Õhtuleht.

Aigro treener Silver Eljand ütles, et Ruka etapile satuti võistlema täiesti kogemata: "Tegelikult tahtsime teha lumelaagrit, aga lund polnud, hüpata ei saanud, seega olime sunnitud minema Rukale."

Kontinentaalkarikasarjas võistlemise kohta lisas Eljand: "Käime kontinentaalkarikasarjas, et negatiivseid emotsioone vältida. Et saada omasugustega võistelda – me pole maailma tipus –, kindla peale rohkem hüppeid ja olla konkurentsis."

