Tallinnas toimuvad juba kuuendat korda rahvusvahelised võistlused iluuisutamises Gliss Open. Võistlused leiavad aset 12. kuni 15. jaanuarini Škoda jäähallis. Võistluste korraldajaks on Tiiu Valgemäe Uisukool ning võistlused on pühendatud Eesti iluuisutamise sajandale aastapäevale.

Võistlusel osaleb üle 300 uisutaja kaheksast riigist. Lisaks Eesti erinevate uisuklubide harrastussportlastele ja uisutajatele Euroopast saabub võistlejaid ka Jaapanist ja Kanadast. Vanuse poolest on võistlustel esindatud ealine spekter alates kuuendast eluaastast kuuekümnekuuendani. Võistlusi on võimalik jälgida otseülekandes interneti vahendusel aadressilt http://tv.istream.ee/.

„Olen väga rõõmus, et meie võistlustele saabub nii palju uisutajaid. Meie uisukoolile on saanud traditsiooniks kutsuda jaanuari alguses Tallinnasse uisutajaid omavahel jõudu katsuma, tänavu on juba kuues kord,“ sõnas Tiiu Valgemäe. „Suure hulga täiskasvanud uisutajate osalemine näitab iluuisutamise populaarsuse kasvu.“

Võistluste ajakava ja lisainformatsiooni leiab aadressilt http://tvuk.eu/.

2010. aastal asutatud Tiiu Valgemäe Uisukool tegeleb nii laste kui täiskasvanute treenimisega. TVUK on võtnud endale missiooniks arendada iluuisutamine Eestis maailmatasemele ja samas pakkuda võimalusi ka harrastajatele. TVUK-i igapäevastel treeningutel Tallinnas osaleb rohkem kui 100 uisutajat, juba seitse aastat on Tiiu Valgemäe eestvedamisel korraldatud neljanädalane rahvusvaheline suvelaager, kus on osalenud nii tippsportlased kui harrastajad.