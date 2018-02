Rasmus Maalinn on noorte ja juunioride maailma- ja Euroopa meistrivõistlustel liidrikohal

Leedus Šiauliais kestvatel noorte ja juunioride maailma- ja Euroopa meistrivõistlusetel jääpurjetamise klassides Ice-Optimist ning DN juunior on Rasmus Maalinn DN juunior klassis liidrikohal.

Sama klassi esikümnes on esimese päeva sõitude järel suisa kolm eestlast - lisaks Maalinnale Joosep Laus 3. ja Kevin Grass 5. kohal. Võistlused kestavad 9. veebruarini. Eestit esindab tiim, mis koosneb 16st noorest sportlasest.

“Esimesel võistluspäeval tuli mitmeid tunde oodata tuult, et pääseda esimese sõidu starti. DN juunior klassis õnnestus päeva jooksul teha kolm sõitu, millest arvesse läksid kahe tulemused ning Ice-Optimist klassis toimus kaks sõitu, millest arvesse läksid ühe tulemused. Kahjuks oli mõlema klassi avasõidu puhul ilmaolu selline, et tuulevaikimise tõttu tuli sõit katkestada. Toimunud sõitude alusel on aga tore nentida, et meie sportlaste tulemused on esimese päeva lõppedes väga head,” kommenteeris Eesti Jääpurjetamise Liidu president Alari Akermann.

Ice-Optimist klassis on edukaima eestlasena 6. kohal Georg Paomees. Esikümnesse mahuvad esimese võistluspäeva järel ka Andrias Sepp ja Karl Ader, kes on vastavalt 7. ja 8. kohal.

Eestit esindavad võistlustel Ice-Optimist klassis: Romi Safin (Pärnu Jahtklubi), Lisbeth Taggu (PJK), Angeliina Maria Isabel Õunap (PJK), Andrias Sepp (PJK), Karel Ratnik (PJK), Karla Luhar (PJK), Pert Salundi (PJK), Georg Paomees (Saaremaa Merispordi Selts), Mark Paomees (SMS), Karl Ader (SMS), Jorgen Kuivonen (Jahtklubi Dago); DN klassis: Rasmus Maalinn (PJK), Kaur Oskar Volt (PJK), Melvin Aasav (Tallinna Jahtklubi), Kevin Grass (SMS), Joosep Laus (SMS). Ice-Optimist klassis astub üles kokku 29 sportlast 8 riigist ning DN juunior klassis 36 sportlast 6 riigist.

Võistlussõidud toimuvad teisipäevast kuni neljapäevani algusega 10 hommikul. Reedel, 9. veebruaril toimuvad sõidud, kui eelnevatel võistluspäevadel on sportlastel peetud vähem kui kolm sõitu.