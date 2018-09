Ramsau treeninglaagrisse jõudnud Eesti suusatajaid ootas ees ebameeldiv üllatus

"Reisisime Ramsausse 1. septembril Nordica mugava otselennuga Tallinn-München. Laagriliste seas oli kuus sportlast (Karel Tammjärv, Marko Kilp, Algo Kärp, Raido Ränkel, Patricija Eiduka ja külalisena Mariell Merlii Pulles). Laagri eesmärk oli koguda suusakilomeetreid ligi 3000m kõrgusel liustikul. See, et septembris ei saa liustikul suusatada, oli meie koondise jaoks esmakordne ja seda tõdesid ka teiste riikide koondislased," seisab Team Haanja koduleheküljel.

"Olukord on hetkel väga kehv: jää on must ja suurte lõhedega. Tavapäraselt käime Ramsaus hommikuti suusatamas ja õhtul sõidame rullsuuskadel, jookseme, käime jõusaalis. Lumepuuduse tõttu tegime plaanid ringi ja kasutasime vaid suviseid treeningvahendeid."

Vaatamata ebameeldivale üllatusele läks Team Haanja kinnitusel treeninglaager korda: "Laagri alguses trotsisime ka päris palju vihmast ilma, kuid see ei pidurdanud meid tegemast suurepäraseid treeninguid. Teine pool Ramsaus veedetud ajast oli õnneks päikseline. Tagantjärele mõeldes võib-olla tuli isegi kasuks, et suusatama ei pääsenud. Intensiivseid treeninguid sai seeläbi tehtud rohkem ja tunduvalt kvaliteetsemalt."