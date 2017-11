Positiivne uudis talialalt: Marten Liiv püstitas kolm Eesti rekordit ja täitis olümpianormi

Kiiruisutaja Marten Liiv rõõmustas olümpiahooajal pöidlahoidjaid ilusate sõitudega Calgarys.

500 meetri sprindis andis aeg 35,72 sekundit CanAm Internationali võistlusel 108 lõpetaja hulgas seitsmenda koha, kaks korda pikemal võistlusmaal sai ta ajaks 1.09,32 ja oli 81 uisutaja hulgas teine. Uut Eesti rekordit tähistab ka 1500 meetri distantsil näidatud resultaat 1.46,37.

1000 ja 1500 meetri distantsil täitis Liiv ka olümpianormi, 500 meetri sprindis jäi kaks sajandikku puudu. Eriti tubli on 1000 meetri aeg. Varasem rekord 1.10,51 oli välja sõidetud kuu aega tagasi Austrias Inzellis. Tõsi, Calgarys on kiirem jää ja hõredam õhk.

„Võistlustel läks väga hästi ning jäin enda sôitudega rahule. Kõige paremini õnnestus võib-olla 1000 meetrit. Ei oskagi öelda, kas varu jäi, ise usun, et väga mitte. Ainuke varu võib-olla stardis ehk esimesed 200 meetrit võrreldes paremate uisutajatega on minul üsna aeglased. Aga samas olid ringiajad väga head, eriti viimane ring. Eks ole kahe ja kolme nädala pärast MK-etappidel näha, aga ma ise arvan, et võimalus olümpiale jõuda on olemas,” kommenteeris Liiv, kes peab olümpiale jõudmiseks mahtuma 1000 meetri distantsil üldarvestuses 36 sekka. Edetabel koostatakse MK-sarja punktide põhjal. Praegu on Liiv 48.