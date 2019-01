Pööre Saskia Alusalu preemialoos: ootamatu toetaja annab aasta naissportlasele 5000 eurot

Meie leheloost tõukuvalt võttis jalad kõhu alt välja personaalsete toitumiskavadega tegelev Fitlap.ee, kes teatas oma kodulehel, et toetab siis ise Pyeongchangi olümpia neljanda koha omanikku 5000 euroga.

"Täna tuli välja uudis, et selleaastasest 9600 eurosest riiklikust spordipreemiast jääb meie olümpiasangar Saskia Alusalu ilma. Põhjused selleks on suhteliselt proosalised – tema nimi jäi lihtsalt antud preemiale üles andmata. Meie arust ei ole see õige ja seepärast on Fitlap.ee otsustanud omaltpoolt toetada Saskia Alusalu 5000 euroga," seisab teates.

"Pidulik toetuse üleandmine toimub sümboolselt riikliku spordipreemia üleandmisega samal päeval ehk 24. veebruaril. Rohkem infot juba õige pea."