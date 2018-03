Perekonnaga veedetud ajast rääkimine võttis Saskia Alusalul pisara silma

Pyeongchangi olümpiamängudel kiiruisutamise naiste ühisstardiga sõidus neljanda koha saavutanud Saskia Alusalu käis pühapäeva hommikul külas ETV saates “Hommik Anuga“. Sportlike tegemiste kõrval oli juttu ka Alusalu muudest igapäevastest tegemistest.

Võistluste ja treeningute tõttu peab Alusalu palju kodunt eemal viibima. Eemale jääv perekond on talle siiski äärmiselt oluline, vahendab ERR Sport.

"Ma ei oska seda sõnadesse panna, kui oluline see on. Ma küll ei näe neid väga tihti, aga ma alati tean, et ükskõik mis juhtub, mul on koht, kuhu minna," lausus Alusalu ega suutnud sel hetkel pisaraid tagasi hoida. "Praegu tõesti väga naudin, et saan perega koos olla."

Ka nüüd pärast olümpiat Eestis viibides ei ole ta sporti unustanud. "Eile käisin oma keskmise õega suusatamas. Ma ei ole kolm aastat vahepeal suusatanud, sest iga kord, kui olen Eestisse jõudnud, siis talve enam ei ole. Aga see meenutas mulle lapsepõlve, kui üritasin neile samamoodi järele jõuda."