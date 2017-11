OTSEPILT: Ega tali taeva jää! Suur Suusalaat Lõunakeskuses

Suusatamine on Eestis populaarne ja usutavasti ei ole kedagi, kes ei teaks kedagi, kellel ei oleks kodus suusavarustust, mis on nurka seisma jäänud, oodates nukralt, et keegi ta taas lumele viiks.

Samas on palju neid, kes hea meelega endale või lastele suusavarustuse ostaksid, kuid varustuse hind saab takistuseks. Et mõlemad murelised kokku tuua, toimub juba viiendat korda laupäeval, 18. novembril legendaarne „Suur Suusalaat Lõunakeskuses 2017”. Sina tood oma suusa-, uisu, või mäesuusa/lumelauavarustuse meile, ütled hinna ning meie paneme selle laadapäeval müüki! Sa ei pea ise laadapäeval kohal olemagi, et oma varustusele uus omanik leida! Meie tegeleme sellega ning Sina saad nädalavahetust nautida. Suusalaada kava: * Suusahullude kasutatud suusavarustuse laat

* Talispordi praktilised töötoad lastele koos Henry Sildaru, Kaarel Nurmsalu, Eveli Saue, Priit Viksi jt sportlastega

* Suusahüppe Marumägi, lumelauarada, elektroonilised lasketiirud jpt tegevused nii suurtele kui väikestele

* Suurel ekraanil legendaarsed suusafilmid

* Laval esineb Indrek "Hispaania tüdruk" Ventmann

* Järellaat kasutatud varustusele pühapäeval kell 11-17 Lõunakeskuse infolaua kõrval Laada otsepilt Delfi TV-s.