Naiste 1,3 km sprindi kvalifikatsiooni võitis rootslanna Stina Nilsson, järgnesid Heidi Weng (Norra) ja Kikkan Randall (USA). Eestlannadest oli parim alles 18-aastane Mariel Merlii Pulles, kes sai 20-sekundilise kaotusega 52. koha. Triin Ojaste oli 68 naise hulgas 57. (+25 sekundit). Kõik eestlannad kaotasid ka Togo suusataja Mathilde-Amivi Petitjeanile, kes sai 51. koha.

Meeste 1,7 km kvalifikatsiooni võitis norralane Johannes Hoesflot Klaebo ajaga 3.04,56. Federico Pellegrino (Itaalia) kaotas teisena 0,83 sekundiga. Eesti parim oli Marko Kilp, kes oli 44. ( +12,87). Tal jäi edaspääsust 30 parema hulka puudu kaks ja pool sekundit.

Karel Tammjärv sai 49. (+14,07) ja Raido Ränkel 55. koha (+15,54). Suurim ebaõnnesõdur oli Martin Johnsrud Sundby, kes astus vahetult stardi järel oma suusakepi puruks ja pidi katkestama.

Otepää MK murdmaasuusatamises

Urmas Lees: Hoogu juurde, samm on hea,soki poole ennast vea.

Vedenin: Mis pörumine,sõitsid ringi ära ja ongi tööpäev läbi,teevad mõned õlled ja saab kotile puhkama heita.Rehemaaa sai noortelt ära,aga pole hullu,Jaanipäevaks on tippvorm rihitud,peaks tagasi Alpidesse puhkama sõitma

moens: See kõik on nii paganama kurb, kuid samas ka halenaljakas. meil enam ei olegi tippsuusatamist.

DOPING: Ei saa aru mis raha need Rehemaa ja Co veel taga ajavad... 60-70 kohtade eest ei saagi mingit raha saada!! Arvan et tänane 40 + koht ongi nädalavahetuse tipp. Homme ¨hakkab alles õudus pihta! TASE

Kein Einaste kaotab 24 sekundiga! Ja koht on 61. ehk viimane. Marko Kilp on meie parimana 43. kohal.

Aleksei Poltoranin on 23. (+8,99).

Peeter Kümmel on alles 41. (+19,98). Liider norralane Klaebo.

Raido Ränkel on 36. (+15,6).

Marko Kilp saab viimase ehk 34. koha (+12.87).

Mehed sõidavad 1,7 km. Pellegrino on ajaga 3.05,29. Sundby kukub stardis, astus suusakepi puruks ja katkestas!

Eestlane Len Väljas (Kanada) täna edasi ei saa. Kaotust kiireimale juba 11 sekundit ja hetkel viimane ehk 21.

võiks selle pulli ää lõpetada ....: Tubli Togo! Pole ammu miskit kommenteerinud, aga vot see on alles tase!

Meeste sprindi kvalifikatsioon on alanud.

Teiste eestlannade kohad: 61. Anette Kasemets, 64. Piret Pärnik, 66. Marimal Tilk, 67. Kristiina Kresmer ja 68. Hanna Britt Laursoo.

Ojaste rääkis, et teda vaevab mingi tõbi, millele ta Eestist enam abi ei leia. Täpsustada ei soovinud.

Naiste sprindi kvalifikatsiooni on võitnud Stina Nilsson, järgnesid Weng ja Randall. Björgen piirdus 17. kohaga. Meie parim oli Mariel Merlii Pulles, kes sai 20-sekundilise kaotusega 52. koha. Triin Ojaste oli 68 naise hulgas 57. (+25). Togo suusataja Mathilde-Amivi Petitjean oli kõigist eestlannadest kiirem ja sai 51. koha.

Mariel Merlii Pulles edestab Ojastet 5 sekundiga ning on hetkel parima eestlannana 52. kohal.

Triin Ojaste kaotab liider Nilssonile koguni 25 sekundiga ning edasipääsust ei maksa unistada. Ka Togo suusataja Mathilde-Amivi Petitjean oli eestlannast kiirem.

mati: Telepilt on alla igasugust arvestust. Esimese kuuma grupi 30 startinust näidati ainult 6 lõpetamist. Tribüünid on inimtühjad, vast 200 pealtvaatajat, mitte rohkem. See MK etapp läheb ajalukku, abipersonali on raja kõrval rohkem kui pealvaatajaid.

Triin Ojaste (nr 53) on startinud.

Esikolmikus püsivad Nilsson, Weng ja Randall.

Rootslanna Stina Nilsson on uus liider 2.52,45-ga. Björgen on langenud juba 16. kohale.

Uus liider on Heidi Weng võimsa ajaga 2.53,05.

Marit Björgen saab hetkeseisuga seitsmenda aja.

Ameeriklanna Kikkan Randall läheb ajaga 2.55,0 liidriks.

Naiste kvalifikatsioon on alanud.

Naiste 1,3 km vabatehnikasprindi kvalifikatsioon stardib kell 9.30. Kokku läheb rajale 68 naist, neist seitse on eestlannad: Triin Ojaste (nr 53), Piret Parnik (61), Mariel Merlii Pulles (63), Hanna Britt Laursoo (65), Anette Kasemets (66), Kristiina Kresmer (67) ja Marimal Tilk (68).

