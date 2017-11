OTSEBLOGI | MK-sarja 14. mees Kristjan Ilves taaskord stardis

Kristjan Ilves. Foto: Rauno Volmar

Soomes Rukal toimuval kahevõistluse MK-etapil on sportlased kolmandat päeva järjest võistlustules. Taaskord on stardis ka Kristjan Ilves, kes on seni saanud Rukal kirja 12. ja 19. koha ning hoiab hooaja kokkuvõttes 14. positsiooni.