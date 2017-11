OTSEBLOGI | Mida suudab Kristjan Ilves Ruka kahevõistluse MK-etapi hüppemäel?

Hüppevoor algab kell 15.30, 5 km suusasõit kell 17.15. Delfi vahendab tulemusi operatiivselt otseblogis.

Nädal tagasi toimunud hooajaeelsel kontrollvõistlusel Rovaniemis sai Ilves 13. koha, alustades suusasõitu hüppemäelt kätte võidetud neljandalt positsioonilt.

Suusaalade MK-etapp Rukal

Vahepeal taas katkestus. Kohtunikud on otsustanud poomi tõsta.

Praegu juhib hüppevõistlust poolakas Szczepan Kupczak. Poolakas hüppab 116,0 meetrit ja kogub 97,3 silma.

Nüüdseks on hüpperada veidike puhastatud ning hüppevoor jätkub taas.

Ilves oli eilsel ametlikul proovivõistlusel 13. ehk kui täna hüpata lõpuni ei õnnestu, siis alustab Ilves suusavõistlust 13. positsioonilt.

Ilm on Põhja-Soomes keeruline ning hüppemäelt on alla tulnud ainult kaheksa meest. siiski üritatakse võistlus ära pidada. Kui hüpata täna aga ei saa, siis võetakse kasutusele eilsed treeningutulemused ja mehed saadetakse võistlusrajale nende põhjal.

Ilves on hüppejärjekorras 19.

Kolm meest on hüpanud. Parima tulemuse on seni saanud kirja sloveen Vid Vrhovnik, kes hüppab 101,0 meetrit ning kogub 70,2 punkti.

Kahevõistlejate võistluse algus viibib. Põhjuseks keerutav tuul.

Peagi on Rukal algamas kahevõistlejate jõuproov.

Meeste võistluse võidab norralane Johannes Klaebo, kes edestab Paal Golbergi ja Calle Halfvarssoni. Naistes võitis Stina Nilsson, kes edestas Sadie Björnsenit ja Julia Belorukovat.

Kilp saab oma poolfinaalis viimase koha. Võitjale Pellegrinole kaotab 7,46 sekundiga.

Viimasel tõusul jääb paraku liidritest maha...

Kilp on sõitu juhtimas!

Kilbi poolfinaal algas!

Esimese poolfinaali võidab norralane Kläbo, rootslane Halfvarsson on teine. Kaks soomlast, Hakola ja Jyulhä jäävad neljandaks-viiendaks.

Kilp stardib teises poolfinaalis viiendal rajal. Esimene kohe algamas.

Naiste poolfinaalid on peetud. Meeste omad pole veel alanud.

Emil Iversenile, teise veerandfinaali teisele mehele on tehtud kohtunike poolt suuline hoiatus, teatab FIS.

Lauri Vuorinen võidab sõidu, Kilp kaotab talle teisena vaid 0,06 sekundiga. Selja taha jäid Niskanen, Ketelä, Harvey ja Miyazawa.

Kilp kindlalt poolfinaalis!

Marko Kilbi sõit algas!

Ränkel jääb oma sõidus kolmandaks. Ajaga edasipääsu loota pole. Pellegrino esimene, šveitslane Jovian Hediger teine (+1,94). Ränkel sai ajaks 2.52,70 ja kaotas itaallasele 3,22 sekundiga. Selja taha jäid Poltoranin, Lucas Chavanat ja Juuso Haarala.

Ränkeli sõit algas!

Kolmanda veerandfinaali võidab kodupubliku rõõmuks Ristomatti Hakola norralase Sondre Turvol Fossli ees. Kolmas oli 2.47,39-ga venelane Bolšunov, neljas 2.48,08-ga Sundby.

Vabandust, see oli siiski juba teine veerandfinaal. Praegu on käimas juba kolmas. Esimesest läksid edasi Kläbo ja Golberg, kolmanda-neljanda mehe ajad olid üle 2.48.

Esimese veerandfinaali võidab ülinapilt (0,06 sekundiga) Martti Jylhä norralase Emil Iverseni ees. Calle Halfvarsson kolmas (aeg 2.47,46), Eirik Brandsdal neljas (2.48,31).

Esimene meeste veerandfinaal on käimas. Naiste poolfinaali pääses kahest norralannast vaid üks, Kathrine Harsem. Soomlannadest läks õnneliku kaotajana edasi vaid Krista Pärmäkoski.

Esimene meeste veerandfinaal on käimas.

Ränkel stardib neljandas veerandfinaalis kell 14.13. Vastasteks Federico Pellegrino (ITA), Jovian Hediger (SUI), Lucas Chanavat (FRA), Aleksei Poltoranin (KAZ) ja Juuso Haarala (FIN). Kilp on viiendas ehk viimases sõidus (kell 14.18), vastasteks Lauri Vuorinen (FIN), Toni Ketelä (FIN), Alex Harvey (CAN), Hiroyuki Miyazawa (JPN) ja Iivo Niskanen (FIN).

Veerandfinaalide koosseisud

Tulemused on nüüd ka ametlikud: http://www.fis-ski.com/cross-country/events-and-places/event=41169/race=29781/

Kuus meest veel finišeerimata. Kilp ja Ränkel on kindlalt veerandfinaalis. Kõik need järelejäänud osalejad kindlasti 30 sekka ei saa.

Tammjärve tööpäev on läbi - hetkel juba 64. koht (+13,37 liidrile). Kilp veel 18. ja Ränkel 25.

Ilm on kuuldavasti Rukal päris keeruline ja teeb hooldemeeste töö raskeks. Värske lume peale sajab vihma/lörtsi. Norra naised näiteks panid määrdega puusse - veerandfinaalis ei näe tippudest kedagi, isegi mitte Björgenit. Edasi pääsesid vaid Kathrine Harsem ja Anna Svendsen.

71 meest finišis, Kilp on 17., Ränkel 25.

Raido Ränkel platseerub ajaga 2.55,22 23. kohale (+8,69). Kilp on hetkel 17.

15. koht märgitakse Kilpi nime ette ka finišis. Arvestades, et enamus ässasid on juba lõpetanud, on tal selle (2.53,87) ajaga lootust edasi pääseda. Parimale mehele, Johannes Hösflot Kläbole kaotas Kilp 7,34 sekundit.

0,7 km vaheajapunktis võtab Kilp hetkel sisse 15. koha. Stardis on kokku 120 meest.

Kilp läks! Ränkel alustab kell 11.57 (ja 30 sekundit), Tammjärv 12.07 (ja 15 sekundit).

Esimene startija Ivo Niskanen on rajal! Marko Kilp saab lähte kell 11.55.

Naiste kvalifikatsiooni võitis ajaga 3.11,69 rootslanna Ida Ingemarsdotter koondisekaaslase Hanna Falki ja ameeriklanna Sophie Caldwelli ees. Soomlannasid näiteks pääses 30 parema sekka kolm. Eesti naisi stardis polnud. Normitäitjatest võinuks minna Tatjana Mannima, kuid temal on sel hooajal teised distantsid sihikul.