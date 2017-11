OTSEBLOGI | Kristjan Ilves stardib Ruka MK-etapil suusarajale 11. kohalt

Pühapäevasel võistlusel on Ilves hüpete järel 11. positsioonil. 10 km suusadistants algab kell 14.30.

Ruka kahevõistluse MK-etapp

Seis hüppevõistluse järel: Maxime Laheurte (Prantsusmaa) 154.2 punkti Espen Andersen (Norra) +0.10 (ajaline kaotus enne suusasõitu) Mario Seidl (Austria) +0.20 Akito Watabe (Jaapan) +0.21 Ho Yamamoto (Jaapan) +0.40 Wilhelm Denifl (Austria) +0.54 Antoine Gerard (Prantsusmaa) +1.02 Johannes Rydzek (Saksamaa) +1.07 Jörgen Graabak (Norra) +1.10 Eero Hirvonen (Soome) +1.11 Kristjan Ilves +1.14 Arttu Maekiaho (Soome) +1.17

Hüppevõistlus on lõppenud. Ilvesele lõpuks 11. koht.

Ässad näitavad head hüppevormi. Mario Seidl läheb 149.1 punktiga teiseks. Ilves on nüüd kaheksas. Neljal mehel veel hüpata.

Nüüd vahetub ka liider. Prantslane Maxime Laheurte hüppab 145.0 meetrit ja teenib 154.2 punkti. Sakslane Johannes Rydzek teenib omakorda 137.4 silma ja läheb neljandaks. Ilves on nüüd kuues.

Prantslane Antoine Gerard läheb 138.7 punktiga teiseks ning norralane Jörgen Graabak 136.8ga kolmandaks. Ilves on langenud neljandaks.

40 meest hüpanud: 1. Yamamoto (Jaapan) 144.2 punkti, 2. Kristjan Ilves 135.6 punkti, 2. Arttu Maekiaho (Soome) 135.0.

Ilves teeb ilusa hüppe. Eestlase hüppe pikkuseks on 134.0 meetrit. Ilves teenib 135.6 punkti, mis viib ta praegu Yamamoto järel teiseks. Ajaline kaotas Yamamotole on 34 sekundit.

30 meest on hüpanud. Endiselt juhib Yamamoto. Teiseks on kerkinud soomlane Arttu Maekiaho, kes saab jaapanlasest suusarajale 37 sekundit hiljem. 20 meest on vel tornis ning nende seas ka Kristjan Ilves.

20 meest on hüpanud. Yamamoto ülekaal on ülivõimas. Jaapanlane edestab praegu teisel kohal olevat austerlast Franz-Josef Rehrli 13,4 punktiga, mis suusarajal tähendab 54 sekundi suurust edumaad.

15 meest on hüpanud ning Yamamoto endiselt juhib. Ilvese hüppeni on veel veidike aega.

Hüppevõistlust juhib kümne hüppaja järel jaapanlane Go Yamamoto 138,0 meetri ja 144,2 punktiga.

Kolm meest on tulemuse kirja saanud. Seni on parim tšehh Ondrej Pazout 128.0 meetri ja 118.9 punktiga.

Hüpatakse 15. poomilt.

Põhivõistlus on nüüd alanud. Ilves on hüppejärjekorras 37. Kokku on põhivõistlusel stardis 50 meest.

Ilves oli kvalifikatsioonis 25.

Kail Pihol lõppvõistlusele murda ei õnnestu. Piho on hüppevõistluse kvalifikatsioonis 57. mees. Edasi lõppvõistlusele pääses 50 paremat.