OTSEBLOGI | Kilp ja Ränkel pääsesid Ruka MK-etapil veerandfinaali. Kuidas läheb hüppemäel Kristjan Ilvesel?

Finaalsõitudega tehakse algust kell 13.30 (naised) ja 13.57 (mehed).

Kvalifikatsiooni tulemused:

1. Johannes Hösflot Kläbo 2.46,53

2. Anssi Pentsinen (+2,26)

3. Ristomatti Hakola (+2,35)

...

18. Marko Kilp (+7,34)

25. Raido Ränkel (+8,69)

...

71. Karel Tammjärv (+13,37)

Samal ajal Rukal toimuva kahevõistluse MK-etapi suure mäe hüppevoor algab kell 15.30, 5 km murdmaadistantsile starditakse kell 18.15. Eestlastest teeb kaasa meie koondise esinumber Kristjan Ilves.

Suusaalade MK-etapp Rukal

Team Haanja Facebooki-leht rõõmustab: https://www.facebook.com/teamhaanja/posts/982986458506478&width=500

Tulemused on nüüd ka ametlikud: http://www.fis-ski.com/cross-country/events-and-places/event=41169/race=29781/

Kuus meest veel finišeerimata. Kilp ja Ränkel on kindlalt veerandfinaalis. Kõik need järelejäänud osalejad kindlasti 30 sekka ei saa.

Tammjärve tööpäev on läbi - hetkel juba 64. koht (+13,37 liidrile). Kilp veel 18. ja Ränkel 25.

Ilm on kuuldavasti Rukal päris keeruline ja teeb hooldemeeste töö raskeks. Värske lume peale sajab vihma/lörtsi. Norra naised näiteks panid määrdega puusse - veerandfinaalis ei näe tippudest kedagi, isegi mitte Björgenit. Edasi pääsesid vaid Kathrine Harsem ja Anna Svendsen.

71 meest finišis, Kilp on 17., Ränkel 25.

Raido Ränkel platseerub ajaga 2.55,22 23. kohale (+8,69). Kilp on hetkel 17.

15. koht märgitakse Kilpi nime ette ka finišis. Arvestades, et enamus ässasid on juba lõpetanud, on tal selle (2.53,87) ajaga lootust edasi pääseda. Parimale mehele, Johannes Hösflot Kläbole kaotas Kilp 7,34 sekundit.

0,7 km vaheajapunktis võtab Kilp hetkel sisse 15. koha. Stardis on kokku 120 meest.

Kilp läks! Ränkel alustab kell 11.57 (ja 30 sekundit), Tammjärv 12.07 (ja 15 sekundit).

Esimene startija Ivo Niskanen on rajal! Marko Kilp saab lähte kell 11.55.

Naiste kvalifikatsiooni võitis ajaga 3.11,69 rootslanna Ida Ingemarsdotter koondisekaaslase Hanna Falki ja ameeriklanna Sophie Caldwelli ees. Soomlannasid näiteks pääses 30 parema sekka kolm. Eesti naisi stardis polnud. Normitäitjatest võinuks minna Tatjana Mannima, kuid temal on sel hooajal teised distantsid sihikul.