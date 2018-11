OTSEBLOGI | Kas täna on ikka "nii" või juba "naa"? Suusasprinterid püüavad edasipääsu Lillehammeris

Kell 11.10 algavas meeste vabatehnikasprindi kvalifikatsioonis on stardis Marko Kilp, Raido Ränkel, Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu. Kui keegi neist peaks pääsema 30 parema sekka, jätkatakse veerandfinaalidega kell 13.28.

Eelmisel etapil Rukal sai Tammjärv eestlastest parimana 36. koha. Marko Kilp oli 46., Ränkel 47. ja Henri Roos 51.

"Olime võistlejaterivi keskel, aga selline ongi meie praegune tase. Häirekella löömiseks ei näe vähimatki põhjust. Selline on sport, täna on nii, homme naa. Nädala pärast Lillehammeris loodame paremad olla," sõnas Team Haanja treener Anti Saarepuu. "Edasipääsust jäi meestel kahe sekundi kanti puudu, aga nad ütlesid, et vajalikku värskust polnud."

Kell 12 algab kahevõistluse hüppevoor ning kell 15.30 5 km murdmaadistants. Eesti eest on väljas Kristjan ja Andreas Ilves. Eelmisel nädalal ebaõnnestus Kristjan hüppemäel täielikult ning murdmaarajale ei läinudki. Andreas lõpetas võistluse 51. kohal.