OTSEBLOGI | Kahevõistluse MK-etapp Otepääl: naiste hüppevoor jäeti tugeva tuule tõttu ära

Meeste seas on eestlastest ainsana stardis Kristjan Ilves, kelle puhul on suurim küsimärk tema suusavorm. "Valitseb täielik teadmatus," tunnistase Kristjani treenerist isa Andrus. "Kristjan on teinud paar tugevat trenni, aga üksinda metsa vahel sõites õiget pilti ei saa."

Reedel toimunud eelvõistlusel hüppas Ilves 84 meetrit. Proovivoorus sai ta kirja aga 94,5 meetrit, mis andis talle teise vooru tulemuste võrdluses neljanda koha. Eelvõistluse võitis austerlane Franz-Josef Rehrl, kes sai kirja 95 meetrit.

Meeste hüppevoor algab kell 11 ning suusarajale minnakse kell 13.30.

Naistest on Eestit esindamas Annemarii Brendi ja Triinu Hausenberg. Bendi sai 81,5-meetrise õhulennuga 10. koha, Hausenberg oli 18 naise seas täpselt 70-meetrise hüppega 17. Kvalifikatsioonis tegi parima hüppe ameeriklanna Tara Geraghty-Moats, kes kandus 92 meetri kaugusele.

Naiste hüppevoor algab kell 9.15 ning suusarajale minnakse kell 14.30.

Delfi vahendab sündmusi tekstipõhise otseblogi vahendusel.

AJAKAVA

Laupäev

9.15 Naiste hüppevoor

11.00 Meeste hüppevoor

13.30 Meeste 10 km suusatamine

14.30 Naiste 5 km suusatamine

Pühapäev

9.45 Naiste hüppevoor

12.00 Meeste hüppevoor

13.45 Naiste 5 km suusatamine

14.45 Meeste 10 km suusatamine