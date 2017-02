Esimesena astuvad püünele kahevõistlejad - hüppevoorus tehti oma õhulennud normaalmäelt, misjärel minnakse 10 kilomeetri murdmaarajale. Eestlasi on stardis neli: Han Hendrik Piho, Kail Piho, Karl-August Tiirmaa ja Kristjan Ilves.

Eesti esinumber Ilves tegi hüppevoorus suurepärase soorituse - 98-meetrine õhulend viib eestlase murdmaarajale koguni kolmandalt kohalt. Kaugemale kandusid vaid selle hooaja kaks valitsejat, sakslased Eric Frenzel ja Johannes Rydzek. Ilves saab stardi Frenzelist 24 sekundit hiljem.

Murdmaarajal ei ole Ilvese ülesanne aga kergete killast: kohe tema järel saavad järgmise kümne sekundi jooksul lähte koguni seitse sportlast.

Karl-August Tiirmaa tegi samuti hea hüppe ning läheb rajale 20. kohalt (+1.01), Han-Hendrik Piho sai hüppemäel 52. (+2.42) ning Kail Piho 53. koha (+3.03). Kokku on võistlustules 55 sportlast, murdmaasõit saab alguse kell 13.30.

Karl-August Tiirmaale hüppemäelt lõpuks 20. koht (+1.05), Han-Hendrik Pihole 52. koht (+2.42) ning Kail Pihole 53. koht (+3.03).

Raul Ojassaar: MK-sarja üldliider Johannes Rydzek läheb samuti Ilvesest kümne sekundiga mööda - aga Eesti mees hüppevooru järel kolmas on igal juhul väga vägev tulemus!

Raul Ojassaar: Sakslane Eric Frenzel lööb aga lõpuks Ilvese liidritroonilt minema - suurepärane hüpe, 99 meetrit, 128 punkti ning 24 sekundit edu.

Raul Ojassaar: Vaid kaks hüppajat jäänud ja Kristjan Ilves on endiselt liider. Vahed on aga päris väikesed.

Raul Ojassaar: Austerlane Mario Seidl kolmandaks - kuus sekundit Ilvesest tahapoole.

Raul Ojassaar: Soomlane Eero Hirvonen kolmandaks - vahe Ilvesega üheksa sekundit.

Raul Ojassaar: Tornis on alles veel kümme meest. Ilves endiselt esikohal.

Raul Ojassaar: Austerlane Bernhard Gruber tuleb otse Ilvese taha - vahe vaid kaks sekundit.

Raul Ojassaar: Ilvese seljataga on vahepeal kohad sisse võtnud jaapanlane Hideaki Nagai ja prantsulane Francois Braud, kes alustavad murdmaasõitu mõlemad eestlasest kümme sekundit hiljem.

Raul Ojassaar: Veel 15 hüppajat tulla - ja Ilves on endiselt liider!

Raul Ojassaar: Kristjan Ilvese emotsioon!

Raul Ojassaar: Kristjan Ilves saab liidritoolil mõnuga rahvusvahelist telepilti nautida. Meil on seda ainult mõnus vaadata!

Raul Ojassaar: Kui jäänud on veel 20 hüppajat, on Ilves endiselt selge liider. Teisel kohal oleva sloveeni Jelenko ees on edu murdmaarajal 14 sekundit. Karl-August Tiirmaa (+0.41) on kuues. Kõik väga ilus!

Raul Ojassaar: Suurepärane hüpe! 98 meetrit, 122,2 punkti ja praegu kindlalt liidriks!

Raul Ojassaar: Kristjan Ilves hüppemäel. Pöidlad pihku!

Raul Ojassaar: Nüüd jääb meil oodata veel Kristjan Ilvese tulekut - tema on järjekorras 26.

Raul Ojassaar: Tiirmaa liidrikoht kestab aga vaid ühe hüppe - järgmine mees Marjan Jelenko saab 98-meetrise hüppe eest 118,7 punkti.

Raul Ojassaar: Karl-August Tiirmaa kandub väga kaugele! 92,5 meetrit ning 111,9 punkti viivad eestlase hetkel liidriks!

Raul Ojassaar: Karl-August Tiirmaa on järgmine eestlane stardis - tema numbriks on 19, nii et natuke läheb veel aega.

Raul Ojassaar: Kail Piho hüpe on natuke nigelam. 76,5 meetrit, aga taganttuul annab natuke punkte juurde. 82,3 silma viib ta hetkel täpselt venna seljataha.

Raul Ojassaar: Han-Hendrik Piho kandub 80,5 meetri kaugusele, kogub 87,5 punkti ning läheb viiest mehest kolmandaks.

Raul Ojassaar: Esimesed võistlejad väga suuri hüppeid veel teinud ei ole. Nüüd on aga kord Pihode käes - esmalt Han-Hendrik, siis Kail.

Raul Ojassaar: Kahevõistlejad asuvad kohe-kohe hüppama. Mäe suurus on 100 meetrit, K-punkt 90 meetrit. Esimesed eestlased on hüppemäel järjekorras viies ja kuues - need on vennad Pihod.

Raul Ojassaar: Tere hommikust ning ilusat Eesti Vabariigi sünnipäeva kõigile! Lahti MMil on täna võistlustules lausa seitse eestlast ning esimesena lähevad võistlustulle kahevõistlejad - Kristjan Ilves, Han Hendrik Piho, Kail Piho ja Karl-August Tiirmaa.