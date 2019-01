OTSEBLOGI JA FOTOD | Kuidas läheb Kristjan Ilvesel koduse MK-etapi hüppevoorus?

Tänane peamine küsimus on, kas tuuleolud on piisavalt soodsad, et kahevõistlejatel õnnestub lõpuks hüppama saada. Nimelt jätsid kohtunikud eile keeruliste ilmaolude tõttu ära nii meeste kui naiste hüppevoorud ning suusarajale mindi reedeste hüpete pealt.

Meeste seas võttis järjekordse etapivõidu 21-aastane norralane Jarl Magnus Riiber, kes edestas Akito Watabet 3,2 ja Martin Fritzi 5 sekundiga. Kristjan Ilves lõpetas 35. kohal, kaotust kogunes 2.48,7.

Naiste kontinentaalkarikasarja etapil sai kindla võidu ameeriklanna Tara Geraghty-Moats, kes edestas jaapanlannat Ayane Miyasakit 53 sekundiga. Kolmanda koha saavutas norralanna Gyda Westvold-Hansen (+1.28,4.).

Eestlannadest saavutas Annemarii Bendi 18 võistleja seas 11. koha, Triinu Hausenberg oli 17.

Delfi kajastab sündmusi tekstipõhise otseblogi vahendusel.

TÄNANE AJAKAVA:

9.00 Naiste hüpete proovivoor

9.45 Naiste hüpete võistlusvoor

10.45 Meeste hüpete kvalifikatsioon

12.00 Meeste hüpete võistlusvoor

13.45 Naiste 5 km suusatamine

14.45 Meeste 10 km suusatamine