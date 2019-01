OTSEBLOGI JA FOTOD | Kahevõistluse MK-etapp Otepääl: Riiber võttis järjekordse võidu, Ilves lõpetas 35. kohal

Kui algselt pidi kell 9.15 algama naiste hüppevoor ning 11.00 meeste oma, siis tugeva ja keerutava tuule tõttu otsustati turvalisuse kaalutlusel hüppevõistlus ära jätta. Seega mindi suusarajale eilsete hüppetulemuste pealt.

Kristjan Ilves läks eilse eelvõistluse tulemusel rajale 26. mehena, alustades liider Franz-Josef Rehrlist üks minut ja 55 sekundit hiljem.

Jarl Magnus Riiber võttis lõpuks võidu, mis oli talle tänavusel hooajal viies MK-etapivõit. 21-aastane norralane edestas finišis Akito Watabet 3,2 sekundiga. Kolmanda koha saavutas austerlane Martin Fritz, kaotades Riiberile 5 sekundiga.

Kristjan Ilves lõpetas 35. kohal, kaotust tuli lõpuks 2.48,7.

Naiste 5 km suusasõit algab kell 14.30. Annemarii Bendi läheb rajale 10., kaotades liidrile 1.49 ja Triinu Hausenberg 17., kaotust on 3.34.

Naiste stardiprotokoll on nähtav siit.

ENNE STARTI:

Meeste seas on eestlastest ainsana stardis Kristjan Ilves, kelle puhul on suurim küsimärk tema suusavorm. "Valitseb täielik teadmatus," tunnistase Kristjani treenerist isa Andrus. "Kristjan on teinud paar tugevat trenni, aga üksinda metsa vahel sõites õiget pilti ei saa."

Reedel toimunud eelvõistlusel hüppas Ilves 84 meetrit. Proovivoorus sai ta kirja aga 94,5 meetrit, mis andis talle teise vooru tulemuste võrdluses neljanda koha. Eelvõistluse võitis austerlane Franz-Josef Rehrl, kes sai kirja 95 meetrit.

Meeste hüppevoor algab kell 11 ning suusarajale minnakse kell 13.30.