OTSEBLOGI | Eesti suusasprinterid piirdusid taas eelsõiduga. Mida suudab Kristjan Ilves?

Lillehammeri MK-etapp

Hoopiski Andreas Ilves tuli 25-ndana mäest alla. Läheb hetkel 78,5 meetrise hüppega 20-ndaks (punkte 91,7). Kristjan hüppab ka kohe.

Team Haanja treener Anti Saarepuu Lillehammeri sprindist: "Raido tegi rahuldava sõidu. Marko sõit kindlasti ebaõnnestus, aga nagu ma eelmisel nädalal ütlesin, siis nende nelja päevaga seisu väga parandada ei anna. Karel tegi oma tavapärase sprindi. Andreas, nagu me teame, ei olegi sprinter. Pärast seda minituuri lähme Livignosse laagrisse, võib-olla Tour de Skiks on Marko parem. Raido seis on parem seetõttu, et tal polnud pikka Olose laagrit nagu Markol kaks ja pool nädalat enne Ruka etappi. Karel ja Raido käisid siis koolis (mõlemad õpivad Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis - G.L.) ja olid nädala ära. Marko on rohkem treeninud ja tal pole teistega võrreldes seda värskust."

Venelane Vjatšeslav Barkov, kes kuuendana hüppas, on saanud disklahvi.

13 mehel on hüpatud. Kristjan Ilveseni läheb veel veidi aega.

Järgmisena asume jälgima kahevõistluse hüppevooru. Kristjan Ilves tuleb 63 mehe seas mäest alla 25-ndana, Andreas 28-ndana.

Ränkelil jäi edasipääsust puudu 1,21 sekundit. Eesti meeste lõppkohad: 38. Ränkel, 47. Tammjärv, 72. Kilp, 104. Veerpalu. Kokku lõpetas eelsõidu 108 meest. Parimat aega näitas norralane Johannes Hösflot Kläbo, teine oli Emil Iversen (+1,56), kolmas itaallane Federico Pellegrino (+2,40).

Finišis on Veerpalu 93. (+28 sekundit liidrile)

Aga edasipääsu pole ka siit loota... Veerpalu 800 meetri peal alles 92.

Andreas Veerpalu stardib kahe minuti pärast.

Finišis võtab Tammjärv sisse 45. koha (+13,16).

Tammjärv on 800 meetri vaheajapunktis 50.

Raido Ränkel finišis 36. (+11,72). Temal samuti tööpäev läbi.

Marko Kilp piirdub taas kvalifikatsiooniga. Hetkel 52. koht, 16,64 sekundit Kläbost aeglasem.

800 meetri peal on Kilp hetkel 34., Kläbost 7 sekundit maas. Ränkel alustas samuti.

Kilp läks rajale. Finišis on hetkel parima ajaga Johannes Hösflot Kläbo, kes muu.

Vahepeal on Kristjan Ilves teinud K90 mäel proovihüppe, mille pikkuseks mõõdeti 84 meetrit. Hetkel on ta selle tulemusega proovivoorus 25 mehe seas teine.

Meeste sprindiga on algust tehtud.

Naistest jäi muuseas napilt veerandfinaalist välja dopingukeelust vabanenud Therese Johaug, kes platseerus 33. kohale.

Eesti meeste stardinumbrid ja -ajad: 55. Kilp (11:23), 60. Ränkel (11:25), 70. Tammjärv (11:27), 94. Veerpalu (11:33). Kokku on stardis 110 meest.

Naiste sprindi kvalifikatsiooni võitis rootslanna Hanna Falk 0,74 sekundiga norralanna Ragnhild Haga ees. Teine rootslanna Stina Nilsson oli kolmas (+1,25).

