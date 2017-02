Han Hendrik Piho hüppas täna 84,5 meetrit, Kail Piho sai kirja 82,5, Karl-August Tiirmaa 88 ja meie esinumber Kristjan Ilves suurepärased 96,5 meetrit. Eesti teenis 409,1 punkti.

Võistluse võitis oodatult Saksamaa, kellele järgnesid Norra, Austria, Jaapan ja Soome.

Uudist täiendatakse.

Lahti MM kahevõistluse meeskonnavõistlus

Venemaa saab kümnenda ja Tšehhi üheteistkümnenda koha. Sellega võistlus ka lõpeb.

Kaheksandana lõpetab USA (+3.27,2) ja siis, üheksandana, tulevad Kristjan Ilves ja Eesti (+3.39,7).

Hannu Manninen edestab lõpuspurdis konkurente ja toob Soome finišisse viiendana. Medal jäi siiski lõpuks üsna kaugele. Itaalia kuues ja Prantsusmaa seitsmes.

Hõbe Norrale, kes kaotab võitjatele 41,7 sekundit. Pronksi saab Austria (+1.03,7). Neljas on Jaapan.

Saksamaa tuleb uhkes üksinduses maailmameistriks, täpselt nii, nagu eeldati. Ankrumees Johannes Rydzek võtab lõpusirgel ka riigi lipu kätte.

Eesti on jätnud ka Venemaa seljataha ja püüab nüüd juba USA-d. Vahe ameeriklastega on kahanenud 15 sekundile.

Paremad on 17,5 kilomeetrit sõitnud ja lähevad viimasele ringile: Saksamaa edu Norra ees 46,2 sekundit, järgnevad Jaapan ja Austria. Seejärel tuleb juba kolmene grupp, mida veab Soome ja legendaarne Hannu Manninen. Vahe Soome ja pronksmedali kohal paikneva Jaapaniga on vaid mõni sekund. Publik elavneb!

15 km: Eesti ja Venemaa on suutnud tšehhid seljataha jätta, vahe juba üle 20 sekundi. Eesti jätkab seega Venemaaga võitlust 9. ja 10. kohale.

12,5 kilomeetri pealt lähevad Tšehhi, Venemaa ja Eesti läbi juba koos, kaotust liidrile kolm minutut.

11,1 km: Eesti on Tšehhi kinni püüdnud. Vaid kahe sekundi kaugusel on Venemaa.

12,5 km: Saksamaa edu Norra ees on 45,7 sekundit. Austria ja Jaapan kaotavad 1.10. Eesti on 11. (+2.59), kuid kohe Tšehhi ja Venemaa sabas. Kahjuks on kaheksandal kohal sõitev USA juba 54 sekundi kaugusel.

Eestil sõidab kolmandat vahetust Han Hendrik Piho.

Eesti vahetab siiski viimasena (+2.40). Üheksas on Tšehhi (+2.26,2) ja kümnes Venemaa (+2.26,7).

USA-l on kaotust liidrile 1.42, Soomel 1.49 ja võimsalt sõitval Itaalial 1.58.

Austria ja Jaapan kaotavad kahe etapi järel liidrile 1.12, Prantsusmaa viiendana 1.25.

Norra vahetab teisena, 46 sekundi kaugusel.

Saksamaa vahetab liidrina ja saadab kolmandale etapile Riessle.

Kaheksandal kohal sõitev Itaalia on läinud meie grupil eest ja kaotab liidrile 1.53. Venemaa kaotab 2.05, Eesti 2.16 ja Tšehhi 2.17.

8,6 km vaheajas on Frenzel kasvatanud edumaa Norra ees 40 sekundile. Austria ja Jaapan on juba minuti ja Prantsusmaa 1.12 kaugusel.

7,5 km: Tiirmaa on kümnes (+1.48). Meie gruppi juhib Itaalia, järgnevad venelane ning Tiirmaa järel on itaallane. Vahe eessõitvate USA ja Soomega on endiselt 19 sekundit.

7,5 km: Saksamaa edu Norra ees on 36 sekundit. Austria ja Jaapan kaotavad 41 ja Prantsusmaa 49 sekundiga.

6,1 km: Tiirmaa on alustanud südikalt ning püsib grupis. Vahe liidriga on 1.56.

6,1 km peal on Saksamaa edu Norra ees 48 sekundit. Kohe kannul Austria ja Jaapan ning paari sekundi kaugusel Prantsusmaa.

Kail Piho tegi suurepärase sõidu ja lõpetab küll 11. kohal (+1.57), kuid suures grupis koos Venemaa, Tšehhi ja Itaaliaga. USA ja Soome on meist vaid 19 sekundi kaugusel. Rajale läks Karl-August Tiirmaa

Teisel kohal on avavahetuse järel Austria (+51 sekundit), järgnevad Norra (+53), Jaapan (+56) ja Prantsusmaa (+58).

Jaapanlane kukkus.

Liider Saksamaa vahetab uhkes üksinduses ja rajale läheb Frenzel.

Eesti on tõusnud kaheksandaks! Neli meeskonda on koos. Soome sõidab meie ees 20 sekundi kaugusel.

Saksamaa edestab 3,6 km vaheajas Jaapanit 55 sekundiga. Norra on kolmandana 1.03 kaugusel, kohe Magnus Moani järel Austria ja Prantsusmaa.

Piho on suutnud algusega vahet Tšehhi ja Venemaaga pisut vähendada.

Ka Kail Piho on rajale pääsenud.

4x5 km teatesõit on alanud!

Esikaheksa murdmasõidu eel. Eesti kaotab liidrile kaks minutit ja kaks sekundit.

Saksamaa ning Jaapani ja Prantsusmaa vahe on 4x5 km teatesõidu eel juba 44 sekundit, Norra on liidrist minuti ja seitsme sekundi kaugusel. Eesti kaotab Saksamaale 2.02-ga. Venemaa alustab meie ees 12 sekundi kaugusel, Itaalia kaotab meile omakorda nelja sekundiga.

Hüppevõistluse võidab kindlalt Saksamaa 500,8 punktiga. Järgnevad Jaapan, Prantsusmaa, Austria, korraliku võistluse teinud Norra, Soome, USA, Tšehhi, Venemaa, Eesti ja Itaalia.

Itaalia jääb Eesti taha. Nad kaotavad murdmaasõidu eel nelja sekundiga.

Tšehhid on hetkel vahetult Venemaa ees ja meie koondisest vaid 15 sekundi kaugusel.

Venemaa ja Eesti vahe jääb 12 sekundit. Täiesti reaalne on murdmaarajal venelastega võidelda.

Venelane hüppab 86 meetrit ning Eesti suudab venelastega vahet vähendada.

Nüüd Kristjan Ilves.

Kristjan Ilves hüppab suurepärased 96,5 meetrit! Vastutuule eest kahjuks 8 meetrit maha. Punkte tuleb 116,5.

Saksamaale järgnevad Jaapan, Prantsusmaa, Austria, Norra, Venemaa ja Tšehhi. Eesti on viimane ning kaotab liidrile minuti ja 50 sekundiga. Itaalia on meie ees 7 sekundi kaugusel.

Eric Frenzel hüppab koguni 100 meetrit ja viib Saksamaa 375,3 punktiga ülekaalukalt liidriks.

Hetkel paremusjärjestus Jaapan, Prantsusmaa, Austria, Norra, Venemaa ja Tšehhi. Eesti on viimane. Saksamaa veel kolmandas voorus hüppamata.

Itaalia tõukab Eesti viimaseks. Vahe on 5,3 punkti (ehk 7 sekundit).

Venelane hüppab 91,5 meetrit ning nende koondise edu Eesti ees kasvab 45-le sekundile.

Kolmas voor algas. Karl August Tiirmaa hüppab 88 meetrit, enda kohta pigem kesiselt. Eestil on nüüd 292,7 punkti.

Fabian Riessle tõstab Saksamaa liidriks, hüpates lausa 97 meetrit. Saksamaale järgnevad kahe vooru järel Prantsusmaa, Jaapan, USA, Austria, Venemaa, Norra, Tšehhi, Soome, Eesti ja Itaalia. Eestil on vahe liidriga minut ja 14 sekundit.

Hannu Manninen hüppab vaid 83 meetrit. Soome on vahetult Eesti ees ning vahe on murdmaasõidule ümber arvestades vaid 11 sekundit.

Itaallane Lukas Runggaldier hüppab 82 meetrit ning Eesti jääb endiselt Itaalia ette. Vahe 3,1 punkti ehk 4 sekundit.

Venelane hüppab kohe 92 meetrit ning Eesti kaotab kahe vooru järel Venemaale juba 38 sekundiga.

Kail Piho hüppab samuti enda kohta väga korraliku 82,5 meetrit ja saab 91,5 punkti.

Teise vooru alustab Kail Piho.

Avavooru järel juhib USA 121,4 punktiga, järgnevad Prantsusmaa, Saksamaa, Jaapan ja Norra. Eesti (96,4 punkti) on kümnes ehk eelviimane Itaalia ees.

Eero Hirvonen hüppab 87 meetrit ning Soome läheb 105 punktiga alles kolmandaks USA ja Prantsusmaa järele. Eesti on hetkel ikka eelviimane.

USA on tõusnud liidriks 121,4 punktiga. Eesti edestab Itaaliat (95 punkti), kelle esimene hüppaja lendas Pihost meetri vähem.

Võistlus on alanud. Han Hendrik Piho on esimene hüppaja ja saab kirja enda kohta korraliku 84,5 meetrit ja 96,4 punkti.

Ilmselge favoriit on Saksamaa, kes võttis individuaalvõistlusel koguni nelikvõidu. Lisaks Eestile ja Saksamaale on stardis Austria, Norra, Jaapan, Soome, Prantsusmaa, Itaalia, Tšehhi, USA ja Venemaa koondised.

Eestlased on neljal viimasel tiitlivõistlusel saanud kahel korral eelviimase ja kahel korral viimase koha. Täna on kõige reaalsem variant edestada vaid Venemaad, kuid selleks tuleb hästi hüpata.

Eesti meeskonnale tagaks esikaheksasse pääs EOK poolse korraliku toetuse. http://sport.delfi.ee/news/suusatamine/eesti/lahti-mmi-paevakusimus-kas-kahevoistlejad-hakkavad-palka-saama?id=77358806