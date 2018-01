Otepääl toimuvad eriolümpia Euroopa suusavõistlused

Otepääl Tehvandil toimuvad 5.-6. veebruaril eriolümpia Euroopa murdmaasuusatamise võistlused.

„See on Eesti Eriolümpiale 28 tegevusaasta jooksul esimene kord, kui korraldatakse nii suurejoonelised rahvusvahelised võistlused nii paljude Euroopa riikide osavõtul,“ rõõmustas suurvõistluste peakorraldaja EO Eesti Ühenduse spordidirektor Siret Kruk. Lisaks võistlustele toimub paralleelselt ka rahvusvaheline eriolümpia suusatamise seminar, kus õpetatakse sarnaseid võistlusi korraldama ja läbi viima.

Teadmisi tulevad koguma 12 riigi esindajad. Seminaril osaleb ka šeitslane Christoph Schmidt, kes oli mõni aasta tagasi meie suusakoondise peatreener.

Otepää suusaradadele kogunevad 129 eriolümpia sportlast 11 riigist: Eestist, Lätist, Leedust, Poolast, Saksamaalt, Soomest, Taanist, Sloveeniast, Šveitsist, Itaaliast, Ukrainast. Eriolümpia egiidi all võistlevad intellektipuudega sportlased. Suurvõistluste korraldamine ja seal osalemine on sportlaste ja ühiskonna jaoks märgilise tähendusega: see on intellektipuudega sportlastele võimalus tunda end ühiskonna täisväärtusliku liikmena.

Võistlused saavad alguse 5. veebruaril Otepää vallamaja eest. Koostöös Eesti Politsei- ja Piirivalveametiga alustatakse 10.40 eriolümpia tõrvikujooksu Tehvandi suusastaadionile. Eriolümpia tõrvikujooks on üle maailma tuntud traditsioon. Politseinikud tunnustavad oma osalusega eriolümpia tegemisi ja ühiselt kantakse ning süüdatakse avatseremoonial võistluste tuli. Sel aastal osaleb rekordarv politseinikke: 52.

Eestist osaleb võistlustel kokku 24 erinevat asutust: kooli ja hoolekandekeskust. Sportlased võtavad mõõtu vastavalt oma võimetele kas 100 m, 500 m, 1 km või 3 km rajal. Esimesel päeval toimuvad kell 12.00-15.00 eelvõistlused, mille põhjal sportlased jagatakse tulemuste järgi erinevatesse tugevusgruppidesse (divisjonidesse).

Teisel päeval võisteldakse juba võrdsete vastastega auhinnalistele kohtadele. Kui võistlused Otepääl lõppenud, jätkuvad organiseeritud tegevused Pühajärve Spa- ja Puhkekeskuses. Mõlemal päeval saavad sportlased osaleda ülemaailmses „terve sportlase“ programmis Fun Fitness, mis on Eestis tutvustamisel esmakordselt.