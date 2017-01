Tehvandi suusahüppemäe hoovõturajal on tänu külmutusseadmele jäärenn, mida soe ilm ei riku.

Kontinentaalkarikasarja etapil läheb sel nädalavahetusel Tehvandil starti üle 60 kahevõistleja 13 riigist.

Talvepealinn Otepää ja Tehvandi spordikeskus on maailma kahevõistluse teise ešeloni mõõduvõtmise, laupäeval ja pühapäeval peetava kontinentaalkarikasarja etapi ootel.

„Murdmaarada ja staadion on võistluseks valmis, ees seisab radade stardieelne korrastamine. Möödunud nädalal veeti suusahüppemäe maandumisnõlvale tehislund, nii et Tehvandi poolt on kõik ettevalmistused tehtud,” ütles võistluse peakorraldaja Jaak Mae.