Otepää MK-etapp sõltub taevataadi armust

Tänavune talv on nagu viimastel aastatel ikka – must maa ja väljas valitsevad plusskraadid. Aga 4. jaanuaril peaks Otepääl toimuma juba kahevõistluse MK kvalifikatsioonivõistlus. Ehk siis vaja oleks lund. Üht-teist Otepääl on, aga mitte piisavalt.

„Suusarajad on olemas, aga võistlusi neil pidada paraku ei saa,” selgitas Eesti suusaliidu kahevõistluse alajuht Rauno Loit. „Hüppemäe maandumisnõlv on aga paljas.”