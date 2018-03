Oslos võidutses MK-sarja liider Watabe, Tiirmaa lõpetas viimasena

Kahevõistluse MK-etapil Oslos kuulus täna esikoht sarja üldliidrile Akito Watabele. Ainsa eestlasena starti lubatud Karl-August Tiirmaa jäi viimaseks.

K134 mäe hüpete järel juhtis võistlust norralane Jarl Magnus Riiber, kes langes 10 km suusasõiduga viiendaks. Etapi võitis paremuselt teise hüppe teinud jaapanlane Watabe, kes edestas 15,5 sekundiga kaheksandalt kohalt startinud sakslast Fabian Riesslet ja 20,3 sekundiga kolmandalt kohalt alustanud ja lõpetanud austerlast Mario Seidlit.

Tiirmaa startis suusarajale 48. kohalt ehk eelviimasena, lastes endast mööda soomlase Atte Korhoneni. Kuna suusasõitu ei alustanud 29. hüppe teinud sakslane Vincenz Geiger, tähendas 48. positsioon eestlasele viimaseks jäämist.

Kristjan Ilves nõuetele mitte vastava suusakombinesooni tõttu täna starti ei pääsenud. "See on täielik jama," põrutas treenerist isa Andrus Ilves. "Hüppasime sama kombinesooniga Seefeldis, Hakubas ja olümpial ning kõik oli korrektne. Ilmselt oli mõõtmisviga. Mõõtjaks oli kogenematu norralane, mitte spetsialist. Paraku on reeglid sellised, et kui öeldakse, et kombinesooni mõõdud pole õiged, ei saa isegi protestida. Kahju, nädalavahetus on rikutud."

Järgmisel etapil Trondheimis teisipäeval-kolmapäeval kavatseb Ilves hüpata ikka sama kombinesooniga.

MK-sarja üldarvestus enne kuute viimast etappi: 1. Watabe (Jaapan) 1050 punkti, 2. Schmid (Norra) 949, 3. Rydzek (Saksamaa) 532... 16. Ilves 245, 65. Tiirmaa 65.