Eesti parim suusahüppaja Kaarel Nurmsalu tegi Pyeongchangi MK-etapil täna korraliku võistluse ning jäi järgmise aasta olümpiamägedega väga rahule.

25-aastane Nurmsalu hoidis väikse mäe võistlusel 107-meetrise hüppega avavooru järel suisa 12. kohta, kuid langes teise vooru 85-meetrise õhulennuga 30. positsioonile.

"Ütleme nii, et olen nüüd kolm kuud trenni teinud ja täna tuli lõpuks üks hüpe ka välja," sõnas Nurmsalu avavooru soorituse kohta. "See oli mu selle talve parim hüpe. Treener (Topi Sarparanta - toim) tuli pärast hüpet mind kallistama ja ütles, et mu hoovõtt oli täpselt selline, nagu Oslos kolm aastat tagasi kuuendaks tulles."

"Pean tunnistama, et esimesel hüppel olid mul kõigist hüppajatest ka paremuselt teised tingimused - tuul oli selgelt vastu. Minu tasemel hüppajale on see äärmiselt oluline. Teadsin, et olen kõigeks muuks võimeline, aga see, et suutsin hüppe ka justkui õpikust võetud telemark-maandumisega lõpetada, üllatas ennastki."

Teist hüpet Nurmsalu aga pikalt kommenteerida ei soovinud.

"Olen lubanud, et sellist asja ma ei kommenteeri. Need, kes protokolli oskavad lugeda, saavad aru, mida ma mõtlen," vihjas Nurmsalu tuuleoludele, mis erinevalt avavoorust olid pöördunud eestlase vastu.

Kokkuvõttes jäi Nurmsalu siiski kogetuga - MK-etappidelt naaseb ta 39. ja 30. kohaga - väga rahule.

"Mõlemad võistlused võtaksin kokku sõnaga "super". Olümpiamäed sobivad mulle nagu rusikas silmaauku! Võib-olla väike mägi on minu jaoks veelgi sobivam kui suur."

Tagasi kodumaale jõuab Nurmsalu ülehomme.

"Kui konkurendid lendavad kohe koju, siis mina pean finantsilistel põhjustel lendama homme Sapporosse, veetma seal ühe öö ning alles siis saan tagasi kodu poole tulema hakata."

Järgmise võistlusstardi teeb Nurmsalu juba Lahti MM-il, kuid nagu mees ennegi on huvitaval kombel öelnud, keskendub ta tänavu pigem hooaja viimasteks võistlusteks, mitte tiitlivõistluseks.