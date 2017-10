Olümpialootus Kristjan Ilves: psühholoogi puudumine takistas mul paremaks saamast

Kahevõistleja Kristjan Ilves, kellelt Kelly Sildaru vigastuse korral Pyeongchangi taliolümpialt eestlastest kõrgeimat tulemust oodatakse, alustas suvel koostööd spordipsühholoogiga.

Kui treenerid Andrus Ilves ja Anatoli Šmigun ning füsioterapeut Joosep Mooses hoolitsevad mehe füüsise ja tehnika eest, siis endine iluvõimleja Snezana Stoljarova hoiab korras 21-aastase suusamehe mõttemaailma.

"Mul on olnud ärevuse kontrollimisega enne suuri võistlusi probleeme, ma ei häbene seda tunnistada. Olen ka ise varasemalt skeptiline olnud ja arvanud, et pole minu teema, aga olen aru saanud, et nõrk vaim võib sult niivõrd palju ära röövida," rääkis Ilves täna Eesti kahevõistluskoondise pressikonverentsil. "Tundsin, et mul oli sellise taustajõu järele selge vajadus. See oli asi, mis takistas mul paremaks saamast."

"Usun, et koostöö temaga on kajastunud juba ka minu tulemustes. Füüsis on paremaks läinud, aga sama võib öelda ka vaimse poole kohta. Inimene on üks tervik. Ei saa nii, et jalad jooksevad ja pea on mujal. Terves kehas terve vaim, nagu öeldakse," ütles suvise GP-sarja võitnud Ilves.

Esimese sessiooni tegi Ilves Stoljarovaga juunikuus. Põhiliselt suheldakse Skype'i vahendusel, kuid psühholoog käib ka Otepääl laagrites kaasas.

Kuidas suhtub Ilves sellesse, et avalikkus nüüd just temalt Lõuna-Koreas tegusid ootab? Mõni räägib isegi medalist. "Ülivõrded on minu puhul kohatud. Ma ei ole maailma tipp või kindel mees, kes medali ära võtab. Hea õnnestumise korral suudan ette rabeleda, aga ei tahaks end päris medalilootuseks veel nimetada," võtab noormees ise endalt pinged maha.

Treener ja isa Andrus Ilves: "Ma ei usu, et ta väga mõtleb sellele (avalikkuse ootustele - toim). Eks ikka aeg-ajalt loed artikleid... Aga Kristjanil on peas kõik selge. Sportlane ja treener peavad sellega harjuma. Selle nimel me tööd teeme, et sinna ette jõuda. Me pole kunagi võtnud eesmärgiks võidelda 20. kohale. Tahame ikka pjedestaalile jõuda. Loodan, et ta ei mõtlegi ainult olümpiale, vaid peab kõiki võistlusi oluliseks. Kui ta suudab mõelda nii, et olümpia on ka üks võistlus teiste seas - mida ta ju ongi, võib-olla Eesti pressi on rohkem kohal -, siis tulebki kõige parem tulemus."